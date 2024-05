Bermúdez pide un catálogo franquista "bien hecho" y achaca la revocación a que el Gobierno "no lo hizo bien"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), se ha mostrado abierto este jueves a la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas "bien hecho" y no como el que tramitó el anterior Gobierno de Canarias que "no lo hizo bien".

"De esos polvos vienen estos lodos", ha apuntado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha insistido en que el catálogo "se aprobó mal" porque los tribunales de justicia han dado sucesivos "varapalos" al Gobierno regional.

Así, entiende que el Gobierno de Canarias haya optado por la revocación porque "no merece la pena continuar pleiteando" y "este asunto hay que empezarlo de cero" ante los recursos ganados de forma sucesiva por el propio Ayuntamiento y asociaciones privadas.

Bermúdez ha indicado que el catálogo se tiene que hacer porque así lo manda la ley de memoria histórica pero "no como el Gobierno o como el consejero de turno o como el director general de turno cree" y además de ámbito regional y no de un solo municipio.

Asimismo ha dicho que el Parlamento de Canarias también "tenía que haber aprobado una estrategia y no lo ha hecho".

El alcalde ha defendido que ya ha retirado símbolos franquistas de las calles de la capital, como el escudo del Colegio Miguel Pintor, o se han renombrado vías pero ha cargado con que se haya querido "poner el foco" en una única ciudad del archipiélago porque "en ese momento gobernaba un alcalde que no era del mismo color político que el Gobierno de Canarias".

Ha detallado que "no hay ningún interés en no cumplir con la memoria histórica", pero sí deja claro que se debe hacer "conforme a la ley" y "no como cualquier político de turno diga, sino como marca la ley".

En su opinión, el Ejecutivo ha tratado de utilizar un "atajo" y solo para una ciudad.

"Yo tengo mi opinión, pero yo no puedo actuar solamente en base a mi opinión. Cuando haya un catálogo regional que el Gobierno ponga sobre la mesa para que no en Santa Cruz, sino todos los municipios de Canarias puedan decir su opinión, pues entonces me sentaré y lo estudiaré y daré una opinión, pero una opinión fundada en informes del Ayuntamiento, no en lo que yo opino o pienso", ha destacado.

Ha puesto como ejemplo la hélice del crucero 'Canarias' que se retiró porque "supuestamente es un vestigio franquista" y acaba en el Museo Naval de Las Palmas de Gran Canaria.

El alcalde ha reivindicado que exista un "motivo" para justificar el traslado de una escultura de la calle y no porque le guste o a un alcalde.

"Si el motivo es que es un vestigio franquista, yo no lo pongo en duda. No hay más que ir a la historia. Si el motivo es que es un vestigio franquista, pues tendremos que aplicar la ley de memoria histórica. Tendrá que haber un catálogo que lo declare. Este catálogo debe ser un catálogo regional", ha indicado.