El 'Black Friday' generará 6.650 empleos en Canarias, un 6,2% más

Archivo - Un cartel publicitario anuncia rebajas con motivo del Black Friday. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña del 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', que se celebran el 27 y el 30 de noviembre, generará este año en Canarias alrededor de 6.560 contrataciones, lo que supone un crecimiento del 6,2% respecto a la campaña anterior

Mientras, en el conjunto de España serán 124.300 contrataciones, con una subida del 5,3% impulsada por el dinamismo del comercio y el crecimiento del sector del transporte y la logística, según las previsiones publicadas por Randstad.

El transporte y la logística concentrarán el mayor volumen de contratación, con cerca de 79.170 contratos, el 63,7% del total y un incremento del 3,6% respecto a los 76.417 alcanzados en 2025. Por su parte, el comercio representará el 36,3% restante, con alrededor de 45.130 contrataciones, un 8,5% más que el año anterior.

Por comunidades autónomas, Madrid liderará el volumen de contratación, con 22.350 empleos (+3,2%), seguida de Cataluña, con 21.380 (+4,7%), y Andalucía, con 21.020 (+7,8%). Estas tres regiones concentrarán más de la mitad de las oportunidades laborales previstas para esta campaña.

A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana, con 14.425 contrataciones, un 5,7% más; Canarias, con 6.560 (+6,2%); Galicia, con 6.330 (+5,9%); Castilla-La Mancha, con cerca de 6.115 (-0,2%); Euskadi, con cerca de 5.930 (+4,8%); Castilla y León, con 4.200 (+8%); la Región de Murcia, con 3.960 (+8%); Aragón, con 3.330 (+5,5%), e Islas Baleares, con 2.405 (+4,1%).

También aumentarán las contrataciones en el Principado de Asturias, con 1.732 contratos (+8,9%); la Comunidad Foral de Navarra, con 1.350 (+8%); Cantabria, con 1.190 (+13,9%); Extremadura, con más de 1.450 (+1%), y La Rioja, con 570 (+11,8%).

Castilla-La Mancha será una excepción a la evolución positiva generalizada, con una caída del 0,2%.

LOS PERFILES MÁS DEMANDADOS

Las empresas logísticas reforzarán sus plantillas con promotores, empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de personal de atención al cliente para responder al aumento del comercio electrónico.

En el comercio, las empresas contratarán dependientes, promotores y asesores comerciales, especialmente en categorías como tecnología, belleza y alimentación. Según Randstad, el auge de las compras por Internet no frena la contratación en los establecimientos físicos, que refuerzan sus equipos para ofrecer atención y asesoramiento a los clientes.

La compañía señala que las empresas priorizan incorporar a los trabajadores con antelación suficiente para formarlos en productos, argumentarios y procedimientos, así como garantizar su disponibilidad durante los días de mayor actividad.

Además, las compañías valoran cada vez más el manejo de herramientas digitales y soluciones de apoyo para la gestión operativa, que permitan resolver consultas sobre productos y procedimientos con rapidez y autonomía en un entorno que combina las compras en tienda y por Internet.