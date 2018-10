Brian K. Vaughan: "Escribo de temas que me confunden o asustan como género, política, guerra o paternidad"

Publicado 04/07/2018 10:52:25 CET

El guionista de cómics Brian K. Vaughan, que actualmente se encuentra trabajando en creaciones propias en Image Comics y ha participado con sus obras en editoriales de renombre como Marvel y DC, participará en TLP Tenerife 2018 como uno de los invitados a la zona TLP Summer-Con, los días 20, 21 y 22 de julio.

"Generalmente, termino escribiendo acerca de temas que me confunden o me asustan: género, política, guerra o paternidad", asegura Vaughan, resaltando que para él, las historias son, en cierto modo, una terapia y eso se refleja en sus historias.

En 'Ex-Machina', una de sus perlas, cuenta una historia que se acerca al género de ucronía, es decir, generar una realidad alternativa a partir de un suceso que ocurrió en la realidad.

El personaje principal, Mitchell Hundred, con la capacidad de dominar cualquier tipo de máquina, llega a ser alcalde de la ciudad de Nueva York gracias a su intervención heroica durante los acontecimientos del 11 de septiembre.

Con 'Pride of Baghdad' sucede algo parecido y su historia sobre la huida de un grupo de leones del zoológico tras los bombardeos y la invasión de la ciudad en 2003 confirma que las historias de Brian K. Vaughan tienen un trasfondo al que prestarle atención detrás de esos universos ficticios.

Ambas historias se basan en hechos que han sucedido en la realidad, algo que él mismo comenta: "Me encantan las historias que combinan elementos de nuestro mundo real y mundano con elementos más fantásticos de mi imaginación".

'Y:The Last Man' no parte de un acontecimiento que realmente haya sucedido (o, al menos, no todavía), pero tampoco se trata de un universo y unos personajes meramente fantásticos, es, más bien, una historia postapocalíptica en la que se narran las andaduras de Yorick Brown, el único superviviente de una plaga que ha acabado con todos los seres vivientes masculinos del mundo excepto él y su mascota, un mono llamado Ampersand.

Vaughan es un nombre conocido en el mundo del cómic, aunque también se puede relacionar con ciertos títulos llevados a la televisión. Participó como guionista en varios capítulos de la tercera temporada de la famosa serie 'Lost' de la cadena ABC y adaptó la novela de Stephen King en la serie 'Under The Dome', de CBS.

VE "UN HONOR" TRABAJAR EN CINE Y TELEVISIÓN

Además, la serie Runaways, estrenada por la cadena Hulu en noviembre de 2017, está basada en los cómics creados por Vaughan e ilustrados por Adrian Alphona en los que seis de jóvenes huyen de sus casas después de enterarse de que sus padres forman parte de El Orgullo, un grupo de supervillanos.

A pesar de que para Vaughan "trabajar en el cine y la televisión es un honor, especialmente colaborar con actores y músicos", lo suyo es el mundo del cómic donde, según asegura, se encuentra feliz y existe una "total libertad creativa, así como propiedad financiera".

Asegura estar trabajando actualmente para llevar 'Paper Girls' y 'Saga' a sus mejores niveles y participa en 'Panel Syndicate', una plataforma en la que los creadores de ciertos cómics digitales ofrecen algunos de sus trabajos y son los lectores quienes ponen un precio que crean justo a estas obras.

"Al artista Marcos Martín se le ocurrió la idea, pues pensaba que una web 'pague lo que quiera' con un alcance global podría ayudar a los cómics a convertirse de nuevo en un medio barato para las masas, al contrario del costoso hobby para el rico que es en lo que se ha convertido recientemente", explica Vaughan quien, a través de esta web, ofreció el primer número de su obra 'The Private Eye', con el ilustrador Marcos Martín y la ilustradora y colorista Muntsa Vicente.