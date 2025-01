El Cabildo de Tenerife aprueba la nueva ordenanza de residuos con la abstención del PSOE y el rechazo de Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes de forma inicial la nueva ordenanza de residuos con los votos a favor de CC y PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox, una medida que implica adaptar la normativa europea para cubrir los costes de la gestión de residuos y que implicará un aumento de costes de casi 15 millones al año para los municipios.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha apuntado que se crea un impuesto de vertidos y otro sobre el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero y una tarifa única fijada en 90,39 euros por tinelada entregada.

Ha recordado que el Cabildo ha venido sufragando, por casi 36 millones de euros, los costes desde el pasado 1 de enero de 2023 hasta el mes de abril, cuando se acaba la moratoria, y a partir de ahora también asumirá los costes de getsión de los puntos limpios, cifrados en 3,6 millones al año, lo que supondrá un "alivio" para los ayuntamientos.

Ha indicado que la ordenanza estaba congelada desde 2019 y ahora se debe subir para "evitar que sea deficitaria".

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha apuntado que no hay "ninguna objeción" con la Fecam y que el modelo "fue comprendido" por los alcaldes, subrayando, a diferencia de lo que sostiene el PSOE, que el impuesto no grava los residuos que vienen ya separados en origen, solo los que van a vertedero. "Es un asunto que no tiene duda", ha explicado.

Ha comentado que "si hay que responsabilizar a alguien" del nuevo modelo y la subida de costes es al Gobierno central por el "modo" elegido para trasponer la directiva europea.

Manuel Fernández, portavoz del Grupo Popular, ha vuelto a oponerse a este "tasazo de basuras" del que ha responsabilizado "con nombre y apellidos" a Pedro Sánchez porque había otras alternativas para aplicar la directiva europea.

Ha afeado a los socialistas tinerfeños que no se hayan plantado ante el presidente del Gobierno, que ha escogido el "camino más corto" que es subir los impuestos a los ciudadanos, y dejen caer que es "responsabilidad" del Gobierno insular. "Es una imposición y un castigo que pagan los vecinos de Tenerife", ha agregado.

AFONSO: EL MODELO NO PREMIA LA RECOGIDA SELECTIVA

El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, ha culpado al grupo de gobierno de no promover reuniones con los ayuntamientos más allá del CIAT del pasado mes de noviembre, no hacer un estudio de costes y especialmente, no dar apoyo técnico a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además ha indicado que les "preocupa" el modelo porque en el gobierno insular "decían que se iba a premiar por impulsar la gestión selectiva" y eso "no lo respeta" pues cualquier residuo "va a estar sometido a la tasa". "Es un retroceso", ha agregado.

En su opinión, tanto nacionalistas como populares están "con la política de la foto, cuestan sentarse en los despachos para trabajar, han estado mirando para otro lado".

Naim Yanez (Vox) ha indicado que su grupo está en contra de la ordenanza porque la subida de costes es una "imposición del Gobierno sanchista" que afecta directamente al "bolsillo de los tinerfeños" por culpa del "fanatismo climático" de la Ue y el propio Ejecutivo central.