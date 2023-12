El Cabildo de Tenerife destina 3,2 millones a 340 becas de inmersión lingüística hasta 2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles una inversión de 5,3 millones de euros, aproximadamente, para la mejora de diferentes espacios naturales de la isla, otros 3,2 millones en la adjudicación de las becas de inmersión lingüística para los cursos escolares 2024-2025-2026 y 1,4 millones de euros para la adquisición de 21 vehículos dentro del área de Acción Social.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, ofrecieron una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno.

Así, dentro del área de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias se aprobó una partida de 3,2 millones de euros para actuaciones en el Parque Nacional del Teide entre las que se incluye el encargo a Gesplan para la ejecución del proyecto constructivo de recuperación y protección de la vegetación en los márgenes de carreteras TF-21, TF-24 y TF-38 mediante la instalación de barreras de madera metal y la ejecución del servicio de prevención y extinción de incendios forestales en los próximos dos años.

De igual forma, se aprobó una partida de 1,1 millones de euros para la ejecución de las obras de apertura de la pista de acceso a Batán de Abajo, en el Parque Rural de Anaga, cuyos trabajos serán ejecutados por Gesplan y tendrán un plazo de 20 meses.

Además, se aprobó la licitación del contrato para la puesta en marcha y desarrollo de la marca 'Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga' por un importe de 300.000 euros y un plazo de ejecución de dos años y se destinarán otros 648.000 euros para la mejora de la Red Insular de Senderos.

En el área de Empleo, Educación, Juventud y Formación y Educación para la prevención, el Consejo de Gobierno adjudicó por 3,2 millones de euros el contrato para la ejecución del programa de becas de inmersión lingüística del alumnado de ESO y Bachillerato para el periodo 2024-2025-2026.

Concretamente se trata de 10 lotes que se adjudican a cinco empresas: Language Kingdom, Always School of Languages, She Herencia, Cultur y Red Leaf.

De esta forma, el Cabildo facilita 340 becas al alumnado para realizar estudios de idiomas en Canadá, Irlanda, Estados Unidos y Francia bajo tres modalidades diferentes que incluyen estancias anuales y trimestrales.

Dentro del área de Acción Social se aprobó una partida de 1,4 millones de euros, aproximadamente, para el suministro de 21 vehículos para diferentes unidades del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

En concreto, se trata de ocho vehículos para la unidad de Dependencia, cuatro para Infancia y Familia, siete para Ingeniería y Mantenimiento y dos para Violencia de Género.

El vicepresidente, Lope Afonso, ha señalado que algunos coches "estaban más tiempo en el taller que en servicio" y otros no disponían, incluso, de sistemas de seguridad, al margen de su contaminación.

760.000 EUROS PARA DESALINIZAR AGUA EN EL VALLE DE GÜÍMAR

En el área de Sector Primario y Bienestar Animal se aprobó una partida de 760.600 euros, aproximadamente, destinada a Balsas de Tenerife (Balten) para financiar la actuación denominada 'Desalinización de aguas regeneradas en el término municipal de Güímar', lo que contribuirá a mejorar la situación de los agricultores.

El Consejo de Gobierno también aprobó, dentro del área de Cooperación Municipal y Vivienda, el Programa Insular de Obras Municipales Prioritarias y/o Urgentes por un importe de 3,4 millones de euros para municipios de menos de 20.000 habitantes.

Asimismo, se dio el visto bueno a la atribución al Ayuntamiento de Candelaria de la gestión de la actuación prevista en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2022-2026 denominada 'EBAR Punta Larga- EBAR San Blas. Fase I' con una aportación de 2,3 millones de euros, aproximadamente.

En el área de Desarrollo Económico se aprobó la prórroga del convenio de colaboración con Nuevo Micro Bank, S.A.U. para la gestión de microcréditos sin aval destinados a emprendedores.