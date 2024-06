El Cabildo de Tenerife distingue a Isidoro Sánchez y Wolfredo Wildpret por su defensa del Teide

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife reconoció en la tarde de este miércoles la labor realizada por Isidoro Sánchez y Wolfredo Wildpret en defensa del Teide con motivo del 70 aniversario del Parque Nacional del Teide.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, y los homenajeados, Isidoro Sánchez y Wolfredo Wildpret.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, aseguró que era un "día muy especial" para Tenerife y para toda Canarias porque, con la mirada puesta en el 70 aniversario del Teide --que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2007--, se rinde un "merecidísimo homenaje a dos figuras excepcionales que han dedicado sus vidas a la defensa, conservación, estudio y divulgación de la naturaleza, Isidoro Sánchez García y Wolfredo Wildpret de la Torre".

"Ellos son verdaderos embajadores de nuestros paisajes en el mundo y guardianes de nuestra biodiversidad", detalló.

Sobre Isidoro, "hijo de La Orotava", comentó que "ha sido un guardián ferviente del Teide desde su juventud, desempeñando una gestión ejemplar como director conservador del Parque Nacional del Teide".

En su opinión, "su visión y su compromiso con este gran museo al aire libre de la naturaleza y su biodiversidad han sido un ejemplo brillante de dedicación y amor por nuestra tierra".

Por su parte, destacó que Wolfredo Wildpret "es un santacrucero de pro, con su profundo conocimiento y estudios botánicos, ha enriquecido nuestro entendimiento del medio ambiente y ha fomentado una cultura de conservación y sostenibilidad, transmitiendo su sabiduría a incontables promociones de investigadores y docentes de las ciencias ambientales".

Ambos, apuntó, "comparten una profunda pasión por la biodiversidad y la naturaleza, demostrada a través de su trabajo y sus logros, esta pasión ha sido un motor para sus esfuerzos de conservación y educación".

Fernando Clavijo destacó ambas figuras ya que "la meteorología, geología, biología, botánica, geografía, astronomía, vulcanología son ciencias que no se entienden sin el Teide, un regalo que devuelve a cambio del cariño y cuidado que la sociedad le ha ofrecido, como hicieron Isidoro y Wolfredo".

"Gracias a ese compromiso que hoy les agradecemos podemos disfrutar de un Parque Nacional, referente internacional, que es refugio, orgullo y vanguardia de esta tierra", comentó.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, intervino en representación de todos los alcaldes de la isla y agradeció la labor realizada por Sánchez y Wildpret, "dos intelectuales, hidalgos y tinerfeños de pro que han hecho escuela y que son un referente para todos los investigadores y científicos y hoy en día siguen contribuyendo".

DOS FIGURAS PREEMINENTES

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso indicó que "son dos figuras preeminentes que han intervenido de forma decisiva para conservar mejor la riqueza que guarda y para que sea Patrimonio de la Humanidad".

"Estamos antes dos prohombres de la isla de Tenerife. Es un homenaje justo que hace, si cabe, mayor el nombre del Teide y de Tenerife", destacó.

Durante el acto se proyectó un vídeo con imágenes y palabras de Isidoro Sánchez, donde hizo un recorrido de su trayectoria en el Teide, tras lo que tomó la palabra: "Nunca es tarde si la dicha es buena y menos si es acompañando al catedrático de Botánico, Wolfredo Wildpret", fue el comienzo de su alocución, para continuar diciendo que "la distancia que hay de la tierra al cielo es la misma que hay si se va de La Orotava al Teide", al tiempo que desglosó su vida laboral y personal vinculada al Teide.

"Ha sido un honor y un orgullo trabajar por y para el Parque Nacional del Teide", comentó.

Por su parte, Wolfredo Wildpret recordó que vivió un mes en verano de 1943 con su madre y hermana y que, como profesor, "llevaba a los estudiantes para que aprendieran las maravillas del Teide, su vegetación y flora".

"Cuando estoy en el Teide me encuentro en otro mundo donde me encuentro con otros seres vivos. Llevo más de 50 años siendo miembro del Patronato del Parque Nacional del Teide y eso es un gran orgullo para mí. El Teide me ha dado grandes satisfacciones y preocupaciones y siempre es un chute de energía visitarlo", apuntó.