El Cabildo de Tenerife exige "altura de miras" al Estado y que se sume al pacto migratorio entre Canarias y el PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha exigido este miércoles al Gobierno central que tenga "altura de miras, sensatez y responsabilidad política" y se sume al pacto migratorio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el PP.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que este pacto da una "respuesta eficaz y un trato digno" a los migrantes con una distribución acorde a la capacidad de acogida de las comunidades autónomas.

En ese sentido ha comentado que "ahora le toca dar un paso adelante" al Gobierno central y que anteponga los derechos humanos al "juego partidista", y que acabe también con el "trato colonial" que dispensa a Canarias, pues solo quiere que el archipiélago tenga "almacenados" a los migrantes en un gran "campo de refugiados".

Ha dicho que el acuerdo alcanzado con el PP implica "no más centros y no más carpas" por lo que ha vuelto a retirar su negativa a que se habiliten dos instalaciones militares en desuso en el municipio de La Laguna para acoger menores migrantes.

La presidenta ha indicado que el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), se ha expresado en términos similares, si bien ha dejado claro, no obstante, que "no es una política municipal" y que el problema es que en Canarias ya no hay "más capacidad".

Asimismo ha dicho que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "está inhabilitado para ser interlocutor" con el Gobierno de Canarias dado que su único fin es "desestabilizar" al Ejecutivo regional cuando "debería ser el primero en defender con valentía" un acuerdo y "evitar el enfrentamiento".

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), ha apuntado que el acuerdo entre PP y Gobierno canario es un "paso importante" para hacer frente a una "situación insorportable" en las islas y demuestra que con "voluntad y dialogo" se puede alcanzar un pacto que vincula hasta 13 comunidades autónomas.

Afonso espera que sea el "último acicate" para encontrar una solución y que el Gobierno deje a un lado el "frentismo partidario" y el "desprecio absoluto" con el que lleva tratando a Canarias en materia migratoria desde la pasada legislatura, incluso con el PSOE al frente de las principales instituciones del archipiélago.