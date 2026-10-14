El Cabildo de Tenerife, finalista de los Premios Nacionales de Artesanía con el proyecto MIDA

Proyecto MIDA del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha sido seleccionado por tercera vez como finalista de los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por el Ministerio de Industria a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la modalidad 'Promociona para entidades públicas', por el proyecto MIDA (Muestra de Innovación, Diseño y Artesanía), desarrollado por la Empresa Insular de Artesanía durante los últimos años.

La iniciativa tiene como objetivo favorecer la conservación y transmisión de los oficios tradicionales, incorporando el diseño, la creatividad y la innovación como herramientas para explorar nuevas posibilidades de desarrollo del sector artesanal.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala en una nota que "esta nominación pone de relieve la importancia de preservar los oficios tradicionales y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones".

El proyecto MIDA, comenta, "permite conectar los conocimientos artesanales con el diseño y la innovación, explorando nuevas posibilidades para el sector".

Dávila destaca, además, que "la artesanía forma parte de la identidad y el patrimonio cultural, la colaboración entre artesanos, diseñadores y especialistas permite compartir conocimientos y estudiar nuevas aplicaciones para técnicas que se han transmitido durante generaciones".

Por su parte, el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, explica que "MIDA es un espacio de encuentro entre artesanos, diseñadores y especialistas que permite compartir experiencias, experimentar con nuevas técnicas y estudiar aplicaciones para los productos artesanales".

Medina agradece la participación de los profesionales de la Empresa Insular de Artesanía, así como de los artesanos, creadores y expertos que han intervenido en el desarrollo de esta iniciativa.

UN PROYECTO QUE CONECTA TRADICIÓN E INNOVACIÓN

El proyecto MIDA comenzó su andadura en 2023 con la celebración de la primera Muestra de Innovación, Diseño y Artesanía.

Desde sus inicios, la iniciativa se ha concebido como un espacio de encuentro, experimentación y aprendizaje en el que artesanos, diseñadores, creadores, investigadores y especialistas comparten conocimientos y experiencias para explorar nuevas posibilidades en el ámbito de la artesanía.

MIDA funciona como un laboratorio abierto, creativo y dinámico que fomenta la colaboración entre diferentes disciplinas, la investigación y la producción colaborativa.

Su finalidad es facilitar la interacción entre los conocimientos artesanales tradicionales y las nuevas metodologías de diseño y creación.

La iniciativa contempla también el intercambio de experiencias con especialistas nacionales e internacionales, a través de charlas y ponencias que permiten conocer distintas líneas de trabajo relacionadas con la innovación artesanal.

Entre sus objetivos se encuentra la recuperación y transmisión de técnicas y oficios tradicionales, así como el estudio de nuevas aplicaciones y productos que permitan combinar los conocimientos artesanales con el diseño contemporáneo.

Los Premios Nacionales de Artesanía reconocen diferentes iniciativas relacionadas con la actividad artesanal, su promoción y su desarrollo.

La modalidad 'Promociona para entidades públicas', en la que ha sido seleccionado el Cabildo de Tenerife, está dirigida a actuaciones promovidas por instituciones públicas en el ámbito de la artesanía.

Esta es la tercera ocasión en la que el Cabildo de Tenerife alcanza la condición de finalista de estos premios, en los que la institución insular ya ha obtenido anteriormente un galardón nacional.