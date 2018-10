El Cabildo de Tenerife guarda un minuto de silencio por el asesinato de una madre y sus dos hijas en La Orotava

Publicado 18/07/2018 12:20:02 CET

El Cabildo de Tenerife ha guardado hoy miércoles un minuto de silencio en señal de luto por el último caso de violencia de género ocurrido en el municipio de La Orotava, donde una madre y sus dos hijas han sido asesinadas, presuntamente, por el marido de la mujer y padre de las niñas, el cual también falleció tras ahorcarse.

En la concentración se dieron cita el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, diversos consejeros, así como trabajadores de la Corporación insular. Carlos Alonso trasladó la necesidad de que este minuto de silencio sirva para reflexionar sobre por qué ocurren estos "trágicos" sucesos en la isla y con la esperanza de que algún día no haya más muertes como ésta, que "no se entienden en un entorno que tiene que ser de paz, de felicidad y no de violencia".

Con este gesto, el Cabildo también quiere mostrar una vez más su más enérgica repulsa ante este nuevo caso de violencia de género, recordando la necesidad de seguir trabajando entre todos para luchar contra una lacra social que se ceba especialmente con las mujeres.

Si bien aún la investigación continúa abierta, Carlos Alonso ha incidido en que "más allá del origen de las muertes, pues todavía no hay conclusiones finales, es un acto violento contra dos menores y una menor", por lo que "eso, por sí mismo, explica que condenemos esta tragedia", remarcó.

A petición de la Delegación del Gobierno, el Cabildo de Tenerife ha activado el Dispositivo de Emergencias de Mujeres Agredidas (DEMA) para atender a los familiares de las víctimas y Alonso espera que pronto se conozca la verdad sobre lo ocurrido y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la justicia puedan esclarecer este suceso.