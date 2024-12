El Cabildo de Tenerife mantiene la planificación del Circuito del Motor, con más de 13,5 millones para 2025

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha confirmado este miércoles que el equipo de gobierno mantiene la planificación del proyecto del Circuito del Motor, aprobado en la pasada legislatura por CC, PSOE y PP, y cuyas obras comenzarán el próximo año.

"No hay ninguna novedad. Está consignado en el presupuesto la cuantía que estaba en el contrato, no hay ninguna novedad al respecto", ha comentado en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en la que no ha aclarado si hay que elaborar una nueva declaración de impacto ambiental a raíz del hallazgo de especies susceptibles de protección y vestigios de posibles ámbitos arqueológicos por parte de la empresa durante los trabajos preliminares.

El proyecto, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacyr Construcción SA-Contratas y Servicios Bahillo SL, por 44.165.489 euros y una duración de 40 meses, contará el próximo año con algo más de 13,5 millones a través de tres partidas con cargo al área de movilidad.

Además, la presidenta ha reducido a "la opinión particular de cada uno" que este proyecto se enmarque en el modelo de 'isla verde y sostenible' que defiende el actual grupo de gobierno conformado por CC y PP.