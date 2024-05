El Cabildo de Tenerife organiza un congreso sobre prevención del consumo de pornografía en menores y adolescentes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado un congreso para la prevención del consumo de pornografía en menores y adolescentes, así como el uso positivo de internet y las pantallas. Bajo el título 'Jóvenes, Pantallas y Pornografía', el evento fue inaugurado hoy jueves por la presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, acompañada por el consejero de Educación y Empleo, Efraín Medina, en el salón de actos del IES La Laboral en La Laguna.

Rosa Dávila explicó que el objetivo que se han trazado "es tratar de responder, de la mano de grandes especialistas, a esa eterna pregunta que nos hacemos casi cada día las madres y padres: ¿qué podemos hacer para que la tecnología sea un aliado para el desarrollo de nuestros hijos y no un obstáculo, donde la sexualidad además no se convierta en un problema grave? Debemos admitir que no es fácil responder a esta cuestión, y más en un mundo digitalizado. Por eso, desde el Cabildo de Tenerife y como entidad pública responsable que somos, jamás le hemos dado la espalda a esta realidad y este congreso es una nueva iniciativa que confirma nuestra preocupación y compromiso con todos ustedes".

Por su parte, Efraín Medina señaló que el congreso constituye un espacio de reflexión académica, práctica, pedagógica y social, y busca acercarse a respuestas actualizadas sobre cómo podemos mejorar la relación de los jóvenes con las pantallas y su contenido.

"Tenemos que prevenir porque las cifras son alarmantes y en edades cada vez más tempranas y tenemos que tratar este grave problema de una forma científica porque incide muy negativamente en el desarrollo emocional y en el desarrollo afectivo y sexual de los niños es absolutamente catastrófico y tenemos que educar en valores y prevenir los estereotipos falsos y potenciar la educación afectivo sexual", indicó Medina.

El evento ha contado con la participación de más de 400 personas entre docentes, familias, profesorado universitario, investigadores, responsables municipales de Juventud, personal dinamizador de espacios juveniles y profesionales que trabajan con la población joven.

El congreso contará con la presencia de expertos en el campo del uso saludable de la tecnología y la sexualidad. Guillermo Cánovas, reconocido por su dirección del Observatorio para el Uso Saludable de la Tecnología y su labor en 'Protégeles', compartirá su conocimiento sobre la influencia de la pornografía en la adolescencia en su conferencia 'Dietadigital: La pornografía como contenido adictivo'.

José Luis García, doctor en Psicología y sexólogo, aportará su experiencia clínica y educativa en la promoción de la salud sexual y la prevención de riesgos asociados al consumo de pornografía, especialmente entre los jóvenes, en su ponencia 'Jóvenes que ven porno. ¿Qué vamos a hacer?'.

Esther Torrado Palomino, socióloga e investigadora, ofrecerá una perspectiva crítica sobre cómo la pornografía puede perpetuar la desigualdad y la violencia, en su charla 'La pornografía: Una escuela de desigualdad y violencia'. Además, Fabio González, ilustrador y narrador oral, cerrará el evento con sus relatos en 'El laberinto rojo virtual'.

Del mismo modo, el congreso contará con comunicaciones realizadas por investigadores, doctorandos, docentes, profesionales, entidades y colectivos que estén interviniendo o investigando en materia de TIC seguras, educación digital, pornografía, violencia sexual, intervención con jóvenes, educación afectivo sexual o cualquier materia relacionada con la temática del Congreso.