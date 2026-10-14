El Cabildo de Tenerife promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental para la construcción del Circuito del Motor

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha avanzado este miércoles que promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental dentro del marco permitido por el Programa de Actuación Territorial que contempla la construcción del Circuito del Motor, en Granadilla de Abona, y que mantendría su vigencia con carácter "indefinido".

Así lo ha anunciado la corporación insular en una nota después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocase la única sentencia que había dado la razón al Cabildo de Tenerife sobre el proyecto modificado del acceso norte al Circuito del Motor, considerando así la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De este modo, ante esta sentencia, el Cabildo ha decidido que no tiene previsto presentar nuevos recursos de casación y desistirá de los que ya haya interpuesto en relación con este procedimiento.

Asimismo, la corporación insular ha solicitado a los Servicios Jurídicos del Cabildo que estudien el alcance de la sentencia respecto a si se suspende el contrato, así como cualquier aspecto que sea de interés.

No obstante, el Gobierno insular promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental dentro del marco permitido por el Programa de Actuación Territorial que contempla la construcción del Circuito del Motor, y que mantiene su vigencia con carácter indefinido.

MÁS DE 20 AÑOS

El Circuito del Motor quedó amparado por el Proyecto de Actuación Territorial aprobado en 2005, por lo que cuenta con una historia de más de 20 años, según ha detallado el Cabildo.

Posteriormente, en 2011, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental, que establecía su caducidad si las obras no comenzaban en los cinco años siguientes a la notificación del acuerdo al órgano promotor.

Las obras comenzaron en agosto de 2016, pero su ejecución avanzó de forma limitada y el contrato inicial tuvo que ser resuelto tras los problemas registrados durante su desarrollo.

Durante el mandato anterior, presidido por Pedro Martín (PSOE) y con Ciudadanos en el gobierno, se retomó el proyecto con la aprobación del expediente y el inicio del procedimiento de licitación. Posteriormente, el actual gobierno insular adjudicó las obras de la primera fase a la UTE Sacyr-Bahillo, reanudándose los trabajos.

En este contexto, se han recurrido los diferentes proyectos, además de la aprobación definitiva del proyecto modificado del acceso norte. En diciembre de 2024, el juzgado desestimó la demanda al considerar que las obras habían comenzado dentro del plazo establecido y que la DIA mantenía su vigencia.

Ahora, la sentencia del TSJC anula el acto administrativo recurrido, pero no declara caducado el Proyecto de Actuación Territorial, cuya vigencia indefinida se mantiene, sin perjuicio de las exigencias ambientales y jurídicas que deban cumplirse para continuar con la tramitación del proyecto.

ORIGEN

Según recuerda el Cabildo, uno de los objetivos del Circuito del Motor es ofrecer a los pilotos y aficionados del mundo del motor, un espacio específico donde realizar entrenamientos y pruebas de vehículos en condiciones de seguridad.

La existencia de una instalación diseñada para la práctica del automovilismo y el motociclismo permite desarrollar estas actividades en un recinto controlado, con medidas de protección adaptadas a la competición, en lugar de recurrir a las carreteras abiertas al tráfico.

El proyecto respondería así a una demanda histórica del colectivo del motor de Tenerife, que reclama instalaciones permanentes para entrenar y preparar sus vehículos. "Disponer de este espacio puede contribuir a promover una práctica más segura del deporte y a reforzar la convivencia entre la afición al motor y el resto de usuarios de las vías públicas", ha puntualizado el Cabildo.