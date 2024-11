El Cabildo de Tenerife prorroga la declaración de emergencia hídrica hasta finales de febrero

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife va a acordar este miércoles, en la reunión de la cuarta 'Mesa de la Sequía', prorrogar la declaración de emergencia hídrica hasta el próximo 28 de febrero con el fin de garantizar las obras de urgencia para asegurar el caudal de agua en el sector primario.

Así lo ha avanzado la presidenta, Rosa Dávila, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, subrayando también que se van a aportar otros 3 millones adicionales al plan de infraestructuras hidráulicas, con lo que la inversión global ascenderá a 13,5 millones.

Estos nuevos fondos se dedicarán principalmente a seis infraestructuras de depuración en las comarcas del Este, Oeste y Sur.

La presidenta espera mejorar la "eficacia" de las obras en los próximos meses y ha destacado que de las 75 medidas que contiene la declaración de emergencia hídrica, casi todas ya se han puesto en marcha salvo las de restricciones, dado que no fue necesario.

No obstante, no ha ocultado que la situación en la isla "sigue siendo crítica" porque no ha llovido lo suficiente de ahí que sea necesario prorrogar la emergencia para poder poner más caudal de agua a disposición de los agricultores.

"No podemos esperar a que llueva y el caudal que existe es todavía muy complicado, no va a ir a mejor y lo que permite el decreto es garantizar el caudal de agua para el campo", ha indicado.