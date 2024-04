Caixabank avala la transformación tecnológica para mejorar la atención al cliente y con oficinas en toda Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de Caixabank en Canarias, Manuel Afonso, ha apoyado este viernes el proceso de "transformación" tecnológica de la compañía con el uso de herramientas de inteligencia artificial y ha asegurado que la mejora de la atención al cliente no será a costa de reducir oficinas.

En una intervención en el foro 'Canarias hacia el futuro' organizado por Europa Press ha dicho que el uso de estas herramientas hará más "fina" la atención al conocer los comportamientos y necesidades de los clientes.

Concretamente, ha dicho, se trata de que "que cuando un cliente venga a la oficina ya se le de una respuesta adecuada" pues "entendiendo" al cliente, por ejemplo, se puede "mejorar la financiación", abriendo la puerta, en este caso, a la financiación de empresas de base tecnológica.

Afonso ha resaltado que tienen "la confianza" de los canarios, especialmente a raíz del proceso de fusión en integración de las cajas canarias, con con 220 oficinas en las ocho islas --"los únicos"-- y en breve van a estar presentes en los 88 municipios. "Devolvemos a la sociedad esa apuesta, sea rentable o no", ha indicado.

Ha destacado el impulso de transformación tecnológica de la banca en las últimas décadas, que empezó con los cajeros y después con la banca online y ahora se ha dado "un paso más" en el cambio de la relación con los clientes de ahí que se hayan quitado "barreras físicas" en las oficinas en busca de un modelo que les hace "más próximos y cercanos".

En ese contexto ha enmarcado el "modelo store" que es "muy cercano y transparente" y ahora se ha dado "un paso más" con los centros 'all in one', con uno ya en marcha en Tenerife y otro próximamente en Gran Canaria, dentro de una quincena de instalaciones de este tipo en toda España.