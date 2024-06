Canarias deja de encabezar las rupturas matrimoniales tras cuatro años, según datos del CGPJ

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha dejado de estar a la cabeza de las rupturas matrimoniales tras cuatro años liderándolas, según ha informado el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en un comunicado en el que agrega que entre enero y marzo las islas tuvieron 56,5 rupturas matrimoniales por cada 100.00 habitantes, la séptima tasa más alta del territorio nacional.

El Archipiélago fue superado en este registro durante el periodo de estudio por Navarra (74,9), Baleares(72,1), Cantabria (69,5), Castilla-La Mancha (67,1), Murcia (65,4) y Asturias (62,9), mientras que la media nacional fue de 53,6.

Asimismo, los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 1.267 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 12,5% menos que en el primer trimestre de 2023 (1.448).

Las tasas más bajas de rupturas matrimoniales en el periodo analizado correspondieron a Madrid (46,3), el País Vasco (46,6) y Extremadura (50,6).

En lo que se refiere al ámbito nacional, durante el primer trimestre de 2024, el número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) aumentó un 15,3 % respecto al mismo trimestre de 2023. Según los datos oficiales, los órganos judiciales registraron un total de 26.106 demandas de este tipo.

Entre enero y marzo de este año, tanto las demandas de divorcio como las de separación no consensuadas disminuyeron respecto al mismo periodo de 2023: se presentaron 8.101 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 9,5 % menos que hace un año; y 288 separaciones no consensuadas, un 1,4 % menos que las registradas en los órganos judiciales durante el primer trimestre del año pasado.

Por el contrario, aumentaron un 11,6 % las demandas de divorcio consensuado, hasta alcanzar las 14.327. También se incrementaron, en un 11,5 por ciento, las separaciones consensuadas, que sumaron un total de 613.

Finalmente, entre enero y marzo se presentaron 18 demandas de nulidad, por las 12 presentadas en el primer trimestre de 2023, lo que representa un 50% más.