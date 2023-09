Canarias exige "corresponsabilidad" y cambios legales para realizar derivaciones de menores migrantes a otras CCAA

VALVERDE (EL HIERRO), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado este viernes que "en la atención a menores migrantes no acompañados es urgente dejar de hablar de solidaridad interterritorial y exigir corresponsabilidad".

Delgado ha conocido de primera mano los recursos alojativos de primera acogida en la isla para atender a los menores migrantes no acompañados y la residencia de Valverde acoge en estos momentos a 113 menores.

El Hierro cuenta con un total de 200 plazas para la atención de menores gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Frontera, que ha permitido sumar 60 plazas a las 140 que ya había habilitadas, matizó la responsable del área de Bienestar Social, quien aclaró que se están derivando a menores que llegan a El Hierro a otras islas "para evitar que se llenen todas las plazas".

De hecho, en los últimos meses, se han derivado a 291 menores no acompañados.

A este respecto, la consejera lamentó que el Cabildo de El Hierro no haya cedido el Aula de la Naturaleza, tal como se solicitó desde su departamento pero, indicó, "seguimos ampliando plazas en otras islas para poder trasladar a menores si fuera necesario".

Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones y a las comunidades autónomas para que asuman la acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a El Hierro, a Canarias y a Europa.

"La solidaridad interterritorial no está funcionando. Es urgente que debemos dejar de hablar de solidaridad y hablar de corresponsabilidad, Canarias no puede asumir en solitario el problema migratorio. Es una cuestión de Estado y exigimos que se legisle sobre este asunto. No es sostenible que sigamos asumiendo toda la responsabilidad", comentó.

Delgado recordó también que Canarias es frontera sur de la Unión Europea y "cuando un menor llega a El Hierro o llega Tenerife, llega a Europa, las instituciones comunitarias y el Gobierno central tienen que entenderlo y atender esta situación ya".