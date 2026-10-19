Canarias exige al Estado una respuesta "definitiva" ante las nuevas muertes de migrantes en la ruta atlántica

Archivo - El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha exigido al Estado una respuesta "decidida y definitiva" ante la situación migratoria en las islas tras el fallecimiento este fin de semana de tres migrantes en un cayuco que intentaba alcanzar las costas de El Hierro.

"Ayer volvieron a fallecer tres personas intentando alcanzar las costas canarias y no nos podemos acostumbrar a este goteo incesante que demuestra que la ruta del atlántico sigue operativa y que sigue costando la vida a miles de personas cada año", ha aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes.

Al respecto, ha lamentado que el archipiélago siga afrontando "en solitario" una situación que afecta también a otros territorios fronterizos como Ceuta y Melilla.

Cabello ha recordado que en octubre han llegado a Canarias 2.308 migrantes, frente a los 808 registrados en el mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 185%; y ha apuntado que en septiembre el aumento interanual fue del 172%.

Aquí, el portavoz ha hecho especial hincapié en que entre las personas llegadas en octubre figuran 238 menores migrantes no acompañados, una cifra que asciende a 629 jóvenes menores de 18 años en lo que va de año.

Actualmente, la comunidad autónoma tutela a 2.614 menores migrantes, una situación que ha tildado de "completamente insostenible", ya que el Estado continúa sin ofrecer una respuesta "efectiva" a los territorios fronterizos.

También ha criticado que el debate sobre cómo abordar el fenómeno migratorio siga centrado en la confrontación política mientras las islas, especialmente El Hierro, afrontan las consecuencias de las llegadas.

"A Canarias han llegado 9.546 migrantes (en 2026). Nos seguimos inmunizando ante un drama humanitario como es el fenómeno migratorio y seguimos sin respuesta por parte del Gobierno y en una bronca continua sobre cómo abordar este fenómeno", dijo.

Con todo, ha entendido que las últimas muertes de migrantes demuestran que la ruta atlántica "está abierta y que sigue falleciendo gente todos los días", lamentando que cada semana se entierre a personas fallecidas durante la travesía en los cementerios de El Hierro.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de España que aborde esta situación "de una manera decidida y definitiva cuanto antes" y ha insistido en que Canarias no puede seguir esperando una respuesta ante un drama humanitario que continúa costando vidas.