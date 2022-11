Candil (CC) califica la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de "caos"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía y portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha calificado de "caos" la gestión del equipo de gobierno municipal.

Candil asegura que el actual alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, ha dejado el 90 por ciento del capítulo de obras e inversiones "sin ejecutar". Añadió que Hidalgo "ya ha demostrado en demasiadas ocasiones que no está capacitado para gobernar una ciudad de casi 400.000 habitantes. Es hora de que se marche y deje de dañar a la mayor ciudad de Canarias".

La ejecución del presupuesto municipal durante el tercer trimestre del año la ha considerado "pírrica", apuntando que es para "echarse las manos a la cabeza", ya que analizando los datos de los años anteriores "va de mal en peor". Candil ha indicado que el que se "haya ejecutado un 36 por ciento de los créditos de gasto a 30 de septiembre significa que ni Augusto Hidalgo ni su grupo de gobierno son capaces de gestionar una ciudad de cerca de 400.000 habitantes", según ha informado CC en nota de prensa.

Por ello, considera que es "hora de que se marchen porque este es el resultado deficiente de la política de un mal gobierno" cuyas consecuencias las están "pagando todos".

Para Candil la trayectoria del PSOE, Nueva Canarias y Podemos durante estos últimos ocho años de mandato hará que el resultado de las cuentas a final de año sea "nefasto", ya que en este tiempo desde el gobierno municipal "no" se han sacado obras adelante, "no ha puesto en marcha ninguna de las anunciadas del plan hidráulico, no ha construido ni una sola vivienda pública, no ha mejorado infraestructuras de muchos barrios que llevan años sin recibir un sólo céntimo de inversión".

"Estamos ante un PSOE que no ofrece garantías de terminar los proyectos anunciados ni de mantener los servicios de la ciudad", apostilló para agregar que "ha hecho mucho daño a la ciudad, que aún tiene semáforos sin funcionar desde la tormenta Hermine, una ciudad que está sucia, una ciudad donde sólo se ejecutan obras de emergencia como ha sucedido con las viviendas de San Cristóbal, que amenazaban con caerse debido al embiste de las olas por las fuertes lluvias".

Por ello, considera que la "mejor decisión que pueden tomar quienes gobiernan es dejarlo todo para no seguir dañando la estructura municipal".