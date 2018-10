Casado sobre la tesis de Sánchez: "Ojalá todo el mundo de las explicaciones que yo he dado"

Actualizado 14/09/2018 14:44:54 CET



Dice que ha enviado un escrito al Supremo para "explicar" por qué no ha cometido "ninguna irregularidad" con su máster

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este viernes que "ojalá" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de explicaciones sobre su tesis doctoral como, según ha dicho, ha hecho él durante los últimos cinco meses sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

"Ojalá todo el mundo dé tantas explicaciones como he dado yo durante cinco meses; lo que he hecho ahora es hacer un escrito técnico de alegaciones para explicar por qué yo no he cometido ninguna irregularidad", ha afirmado desde Canarias.

El líder del PP ha señalado que el día que aparecieron las informaciones sobre la tesis de Sánchez, fue "muy respetuoso" al indicar que "esperaría a las explicaciones que él --Pedro Sánchez-- diera en sede parlamentaria porque dijo que las iba a dar".

"Lo que se está debatiendo es que algunos medios dicen que ha habido plagio --continuó-- y Moncloa defiende que no ha sido tal. Por tanto, tendremos que ver las conclusiones, pero me gustaría hacer una distinción entre el caso de Sánchez, el de Montón y otros casos".

DIFERENCIA LOS CASOS DE SÁNCHEZ Y MONTÓN DEL SUYO

En este sentido, ha subrayado que en el caso del presidente del Gobierno se está hablando de un documento público, ya que, según ha insistido, una tesis es un documento público que acredita un rango académico que habilita al ejercicio de alguna profesión. "Es decir, cualquier problema en una tesis tiene una relevancia pública", ha apuntado.

En el caso de la exministra Carmen Montón, ha proseguido, hubo un problema de "falsedad documental". "Y sin embargo hay quien quiere ponerlo en el mismo plano que un curso del doctorado no habilitante, sin tesina, sin TFM, sin tesis y que ahora, además, se está investigando en una instancia a la cual yo me tengo que remitir", ha manifestado, en alusión al caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

LA "TRANQUILIDAD" DE NO HABER HECHO "NADA INCORRECTO"

Casado ha hecho especial hincapié en que después de casi cinco meses dando explicaciones, a quien se tiene que dirigir ahora mismo con las alegaciones técnicas correspondientes es a la instancia en la que está su caso "con la absoluta tranquilidad de no haber hecho nada incorrecto" y con una "transparencia" que recomendó a otros políticos.

Al ser preguntado si se cree las explicaciones de Moncloa sobre la tesis del presidente Sánchez, el líder del PP ha asegurado que él no es nadie para poner en duda una información periodística ni para poner en duda la palabra de un político, aunque sea su adversario.

"Estoy demostrando una posición en este asunto de una responsabilidad y un respeto que ojalá hubieran tenido conmigo en un caso muchísimo más irrelevante", ha aseverado, para insistir en que la petición del PP es que se den explicaciones.

En este sentido, ha indicado que no han pedido a Sánchez que dimita, sino que comparezca y explique las dudas que algún medio de comunicación, "de forma muy documentada", está presentando. Según ha agregado, una vez que el presidente se explique, el PP puede sacar sus conclusiones sobre el asunto.

"CONFÍO EN LA JUSTICIA"

Al ser preguntado sobre si la investigación, más allá de los políticos, debería enfocarse también en las universidades, el popular ha declarado se está ante un panorama inédito en el que la justicia recibe casos que deberían haberse investigado en el ámbito universitario "porque hay que diferenciar cuando hay alguna responsabilidad penal".

"Lo único que puedo decir es que confío en la justicia y en las universidades de España. A nada conduce que se pongan a denunciar a los medios de comunicación, yo no lo he hecho, a cuestionar a las universidades, yo no lo he hecho, o incluso que se pongan a cuestionar a los jueces, y yo tampoco lo he hecho", ha concluido.