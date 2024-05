Casi 7.400 alumnos realizan la prematrícula para la EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Casi 7.400 alumnos han realizado la prematrícula para realizar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Según informa la institución educativa, esta cifra será finalmente menor dado que, por diversas razones (acceso a un Ciclo de Grado Formativo Superior, no superación del Bachillerato, etc.), un determinado número de estudiantes no llega a realizar la prueba.

Por su parte, de los prematriculados, en torno a 240 manifiestan necesidades de apoyo educativo específico. Unos 25 alumnos/as mentores ofrecerán este apoyo durante el desarrollo de las pruebas.

La EBAU prueba de acceso a la ULPGC, tendrá lugar del miércoles 5 al sábado 8 de junio, en la convocatoria ordinaria, y del miércoles 3 al viernes 5 de julio, en la convocatoria extraordinaria.

Las calificaciones de la prueba se publicarán el día 14 de junio, y tras el periodo de revisiones (del 17 hasta las 12:00 horas del día 19 de junio), se harán públicas las calificaciones definitivas el 21 de junio.

En 2023, el 92,7% de las personas que se presentaron a la EBAU de junio superó la prueba de evaluación, lo que significa que de 4.989 estudiantes que se examinaron, resultaron aptos 4.625.