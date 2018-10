Casi la mitad de la vivienda habitual en Canarias está sin asegurar, la mayor cifra del país

Publicado 02/08/2018 18:46:06 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de la vivienda habitual de todas las islas Canarias se encuentra sin asegurar, lo que convierte al archipiélago en la región de España con mayor porcentaje de viviendas principales sin seguro de hogar.

Concretamente, 375.973 de los hogares de Canarias no están asegurados, el 45 por ciento, una cifra que supera en casi 20 puntos la media nacional de viviendas sin seguro (25,7%), según un estudio elaborado por el comparador 'online' Rastreator.com.

"Esto se produce a pesar de que más de 235.000 canarios (el 16,8% de la población) han tenido que asumir en alguna ocasión reparaciones caras en sus hogares al no contar con esta protección", aseguran desde la compañía.

La mayor parte de estos siniestros son daños por agua --cada 15 segundos se registra uno--, seguidos por rotura de cristales, daños eléctricos y robos, éstos últimos con mayor presencia en los meses de verano.

En concreto, agosto es el mes donde más partes por robos en domicilios se registran. Según la responsable de Seguros de Rastreator.com, Itzal Arbide, "a pesar de estos datos, que muestran la alta probabilidad de sufrir un siniestro en la vivienda, el 62,1% de los canarios aún desconoce los riesgos que supone no tener contratado un seguro de hogar".

En ocasiones, es tras sufrir un percance, cuando los propietarios son realmente conscientes del gasto que deben asumir por no contar con la protección adecuada. De hecho, un 6,3 por ciento de los canarios afirma haberse arrepentido de no tener seguro o no haber ampliado su cobertura.

Según los datos de Rastreator.com, una póliza de hogar de gama básica tiene un precio medio de 159,20 euros, aunque existen opciones en el mercado desde 77 euros.

Si tenemos en cuenta, explica Arbide, "que la reparación de una gotera, el percance más frecuente en los hogares tiene un coste de 333 euros de media y un robo tiene un coste cercano a los 1.500 euros, es evidente que contar con una póliza de hogar es la mejor forma de proteger la vivienda y el bolsillo de los consumidores".