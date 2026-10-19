Castilla (ASG) aspira al Senado y aboga por fortalecer los servicios públicos y defender el REF

El secretario general de ASG, Casimiro Curbelo, y la candidata al Senado, Yaiza Castilla - ASG

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera de Turismo, Comercio y Empleo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha presentado este lunes su candidatura al Senado con una defensa de los servicios públicos y el Régimen Económico y Fiscal (REF).

"Solo concibo una forma de representar a las personas: defender los intereses de La Gomera y de Canarias", señaló, al tiempo que manifestó su voluntad de redoblar esfuerzos para responder a los grandes desafíos de la nueva etapa política.

Castilla, que ya tiene experiencia en la Cámara Alta, advirtió de la importancia de evitar retrocesos en los derechos sociales y situó entre sus principales prioridades la defensa de la sanidad y la educación públicas, unas pensiones adecuadas al coste de la vida y el acceso a una vivienda digna.

Asimismo, incidió en la necesidad de preservar el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y garantizar que las políticas estatales tengan en cuenta las particularidades de las regiones ultraperiféricas y las necesidades específicas de las islas no capitalinas, especialmente las 'islas verdes'.

La candidata destacó el papel del Senado como cámara de representación territorial, desde la que es posible incorporar a la legislación estatal las singularidades de territorios como La Gomera, que requieren respuestas adaptadas a su realidad.

"Voy a aunar todas esas experiencias previas, conocimiento y poner toda mi vocación pública y todo el amor que le tengo a La Gomera y también a Canarias", manifestó Castilla, convencida de que el trabajo conjunto permitirá conseguir medidas y presupuestos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

CURBELO: "LA MEJOR CANDIDATA"

El secretario general de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, aseguró que su formación ha apostado por "la mejor candidata" para representar a La Gomera en el Senado y destacó su experiencia institucional, su preparación y su capacidad para defender los intereses de la isla y de Canarias ante los importantes desafíos políticos, económicos y sociales de los próximos años.

Durante la presentación de la candidatura, celebrada en la sede de ASG en San Sebastián de La Gomera, Curbelo subrayó que España necesita estabilidad y Canarias representantes preparados para afrontar un escenario especialmente exigente.

"Los retos y desafíos en los próximos años para Canarias son extraordinarios. Por eso, los candidatos y candidatas, tanto al Senado como al Congreso de los Diputados, tienen que ser los mejores", manifestó.

En este sentido, puso de relieve la trayectoria de Castilla, quien ya ejerció como senadora por La Gomera entre 2016 y 2019 y posteriormente asumió la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias hasta 2023.

"Yaiza Castilla es una persona muy cualificada. Tenemos plena confianza en ella", afirmó.

El líder de ASG recordó que su designación se produjo por unanimidad, tras escuchar a las asambleas locales y la decisión del comité ejecutivo de la formación.

A su juicio, su conocimiento del funcionamiento de las instituciones y su experiencia en responsabilidades públicas constituyen garantías para afrontar una etapa en la que será necesario reforzar la defensa de los intereses de La Gomera en las decisiones del Estado.

La candidatura estará integrada también por Fabián Chinea, actual senador de ASG por La Gomera, y Guacimara Barrera, como suplentes.