29N.- CC, 1ºCAN Y Una Veintena De Fuerzas Acuerdan Su Unidad Para Defender "Los Intereses De Las Islas" En Madrid - CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria, Municipalistas Primero Canarias y una veintena de formaciones de obediencia canaria han sellado este sábado un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la firma de la Declaración por la unidad canaria en Madrid entre las fuerzas nacionalistas y municipalistas.

El acuerdo, impulsado desde la Mesa de Unidad Canaria, reúne a organizaciones de las ocho islas que, exponen en una nota de prensa, "han dejado un lado sus diferencias" para construir "una candidatura común, "con una prioridad compartida", es decir, Canarias.

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha agradecido la generosidad y la valentía de todas las organizaciones que han hecho posible el acuerdo, superando diferencias y dificultades. "Aquí hemos decidido poner a las mejores y a los mejores por delante de cualquier interés personal. Mientras otros están pendientes de enfrentarse entre sí, nosotros hemos decidido unirnos para defender a Canarias y hablar de los problemas reales de nuestra gente", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, ha recordado que la Mesa de Unidad Canaria nació hace casi un año como una aspiración que hoy se convierte en realidad. "Creo en la política, en el compromiso y en Canarias. Hoy demostramos que es posible dejar a un lado las discrepancias y poner en común lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa. La política debe ser diálogo, construcción y búsqueda de soluciones para nuestra tierra", ha señalado.

CANDIDATURAS

La candidatura conjunta al Congreso de los Diputados estará encabezada por Teodoro Sosa en la provincia de Las Palmas, acompañado por María Fernández como número dos, mientras que Cristina Valido repetirá como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife, seguida de Jonathan Felipe.

En su intervención, Sosa ha destacado la trascendencia del acuerdo, que permitirá "reconstruir" la unidad del nacionalismo canario: "Hoy hacemos historia. Mientras otros rompieron y dividieron, nosotros hemos decidido volver a unirnos. No vamos a recibir órdenes de nadie ni a agachar la cabeza ante quienes deciden desde Madrid. Vamos a defender nuestra tierra con diálogo, pero con firmeza, porque somos los dueños de nuestro futuro".

Por su parte, Cristina Valido ha destacado que esta alianza permitirá multiplicar la capacidad de defensa de Canarias en las Cortes Generales. "Se acabó lo de estar sola. Esto cambió hoy para siempre y no tiene marcha atrás. Canarias necesita voces que puedan defender sus intereses sin recibir órdenes de los partidos estatales. No queremos sensibilidad con nuestra tierra, queremos respeto, justicia y oportunidades para nuestra gente", ha afirmado.

Mientras, María Fernández ha reivindicado el valor de una unidad construida entre organizaciones de distintas islas, municipios y trayectorias políticas. "Hoy no estamos aquí por nuestras siglas, sino por el futuro de Canarias. Hemos demostrado que la pluralidad nos da energía, pero la unidad nos da fuerza. No tenemos que elegir entre bloques, hemos elegido Canarias. Y ahora no queremos solo que Canarias cuente, queremos que Canarias decida", ha subrayado.

SOBRE LA DECLARACIÓN

La Declaración por la unidad canaria en Madrid recoge doce compromisos compartidos que las organizaciones defenderán en las Cortes Generales. Entre ellos destacan el acceso a la vivienda, una financiación autonómica justa, la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF), el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía y la protección de las singularidades de Canarias en el nuevo marco financiero europeo.

El acuerdo también reivindica el mantenimiento del descuento del 75 % para residentes, la gratuidad del transporte público, mayores inversiones estatales, el apoyo al sector primario, la mejora de los servicios públicos y una respuesta solidaria al desafío migratorio.

Con esta alianza, las fuerzas nacionalistas y municipalistas aspiran a abrir nueva etapa de cooperación para que las ocho islas cuenten con una representación más fuerte y unida en Madrid, capaz de defender los derechos de Canarias y de situar sus necesidades por encima de los intereses de los partidos estatales.

Además de Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias, entre las organizaciones que han suscrito la Declaración por la unidad canaria en Madrid figuran Roque Aguayro, La Fortaleza de Santa Lucía, Asociación de Barrios de Valsequillo (ASBA), Plataforma Vecinal por Santa Brígida, Compromiso por Firgas (COMFIR), Juntos por Guía, Unión Veguera San Mateo, Compromiso por Haría, Ciudadanos para el Cambio (CIUCA), Juntos por Pájara, Yaza Siempre, Bloque Nacionalista Rural (BNR), Movimiento Renovador de Tinajo, Coalición de Centro Democrático, Agrupación de Electores de Tejeda, Unidos por Gran Canaria, Fórum Drago Ingenio y Agrupación Herreña Independiente.