CC avisa que serán "impresdindibles" para la investidura de Sánchez o Feijóo tras el recuento del CERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha valorado el nuevo escenario tras el recuento del voto exterior y considera que el voto del partido nacionalista es "imprescindible" en la investidura del próximo presidente del Gobierno de España. Así, los nacionalistas entienden que esto les da la razón sobre la importancia de que Canarias tenga un grupo propio, como tienen fuerzas nacionalistas en otros territorios.

No obstante, los nacionalistas han advertido que su posición no ha cambiado tras el resultado que arroja el voto CERA: "No apoyaremos ningún Gobierno donde estén la extrema derecha (VOX) o izquierda (Sumar)". De la misma forma, apuntaron que el voto de la diputada de Coalición Canaria "no sería en ningún caso un cheque en blanco, sino que servirá para fortalecer a Canarias en el conjunto del Estado".

Concretamente, la diputada electa Cristina Valido subrayó que no se plantean ningún apoyo que no contemple el compromiso del próximo Gobierno al fuero canario, al Estatuto de Autonomía y al Régimen Económico y Fiscal, así como el cumplimiento de la agenda canaria. Para Valido, "el único objetivo de Coalición Canaria es Canarias, por lo que estamos abiertos a hablar de Canarias siempre que en la ecuación no estén VOX o Sumar".