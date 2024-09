CC critica la "crispación constante" en la que se mueve el PSOE Canarias ante desafíos como la migración

Toledo lamenta las "descalificaciones" socialistas sobre el protocolo de menores migrantes



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de CC, David Toledo, ha criticado la "crispación constante" en la que se mueve el PSOE Canarias ante desafíos como la migración irregular a la que se tiene que enfrentar el archipiélago.

En este sentido, ha lamentado las "descalificaciones" del portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis, sobre la suspensión "cautelarísima" del protocolo de recepción de menores migrantes elaborado por el Gobierno de Canarias.

"Poco o nada suma el escenario de crispación constante en el que se mueve el PSOE canario frente a los grandes desafíos que afronta Canarias", expuso el nacionalista en un comunicado

Toledo entendió que "las declaraciones de Franquis son muy poco edificantes de cara a la reunión prevista para la próxima semana entre el Gobierno central, el Gobierno de Canarias y el PP para dar solución a la acogida de menores no acompañados y la realidad migratoria de las islas".

"Decir --añadió-- que el Gobierno de Canarias se encuentra en una política de enredo y bronca permanente refleja la miopía del PSOE canario frente a los grandes retos que afronta el Archipiélago".

Por su parte, el líder nacionalista ha recordado que "mientras el Gobierno de Canarias trabaja sin descanso para dar solución al fenómeno migratoria de las islas, el PSOE canario se sube al carro del oportunismo político para criticar la acción del Ejecutivo autonómico".

En su opinión "Canarias no puede permanecer impasible y a la espera de que otros vengan a solucionar un problema que no sienten como suyo porque no les golpea en sus costas". En este sentido, Toledo elogió la búsqueda de consenso y diálogo llevado a cabo por el presidente Clavijo para buscar soluciones ante el fenómeno migratorio.

Toledo recordó también a los socialistas canarios, que la suspensión "cautelarísima" del protocolo de acogida de menores por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) "implica la paralización provisional de dicho protocolo", antes de entrar a estudiar a fondo el asunto escuchando a todas la partes.

En este sentido, ha afeado la actitud del PSOE "tratando de rentabilizar políticamente una decisión judicial adoptada de forma circunstancial antes de entrar al fondo de la cuestión".

Finalmente, CC ha lamentado la diferencia de trato que el PSOE le da a Canarias frente a otras comunidades como Cataluña "y a un prófugo de la justicia como Puigdemont", en referencia a la reunión mantenida por los socialistas en Suiza para reconducir su relación con Junts.