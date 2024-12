CC pide explicaciones al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria por regular el tráfico trabajadores de seguridad privada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha pedido "explicaciones inmediatas" al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, tras haber trascendido unas imágenes de una empresa de seguridad regulando el tráfico en la zona de El Rincón ante una concentración de vehículos antiguos.

Esta situación, señala CC en nota de prensa, se produce en "pleno conflicto laboral" de la Policía Local con el gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria por motivos como el impago de las horas extra, y por lo que este viernes, 20 de diciembre, se prevé una manifestación de los policías a las puertas del ayuntamiento.

Suárez indicó que el que una empresa privada "regule el tráfico ante la falta de efectivos policiales ha sido calificado de gravísimo por los representantes sindicales policiales". Añade, además, que el concejal de Seguridad es "reincidente" porque "ha permito con anterioridad, por ejemplo, en la Gran Cabalgata o en la procesión de las Fiestas del Pilar, que guardias de seguridad e incluso operarios de una empresa de desatascos, realizaran funciones reservadas por la ley a las fuerzas de seguridad".

El portavoz nacionalista advierte de que se está "jugando con algo muy serio y en un momento en el que la seguridad" de la ciudad "está, en algunos aspectos, en entredicho".

En concreto, matizó que "no" se puede olvidar las denuncias constantes de la Policía Local por el "incremento de sucesos en los que se utilizan armas blancas", así como por otras cuestiones relacionadas con la "falta de medios humanos y materiales".

Suárez subrayó que "no" se puede "normalizar" esta situación. Añade que si la ley reserva la regulación del tráfico a la Policía Local, "no" se entiende "qué hace una empresa privada asumiendo estas funciones. No deja de ser paradójico que quien mantiene un discurso público en favor de los servicios públicos, cuando gestiona adopta decisiones que van justo en el sentido contrario".

Finalmente recuerda que desde CC se lleva "tiempo alertando de que algo falla" en materia de seguridad. "Hace unos días denunciábamos que tanto usuarios como empresarios del entorno de La Puntilla, Playa Grande y zona del Reina Isabel, en Las Canteras, alertaban de un aumento de los robos tanto a turistas como a vecinos de nuestro municipio que disfrutaban de un día de playa", apostilló para agregar que lo "mas grave" es que la alcaldesa "diga que la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando la Ley 2/1986 establece funciones "muy nítidas en este sentido".