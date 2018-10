CC y PP rechazan rebajar las barreras electorales y el PSC responde anunciando una reforma 'global' para próximo mandato

Actualizado 28/02/2011 15:07:51 CET

Los populares quieren que la triple paridad pase a la historia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de CC y PP han votado en contra este viernes del dictamen de la comisión Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico sobre la Proposición de Ley socialista para la 'democratización del sistema electoral al Parlamento de Canarias' que buscaba la reducción de las barreras electorales.

El portavoz del grupo socialista, Francisco Hernández Spínola, ha lamentado la posición de populares y nacionalistas y ha anunciado que en la próxima legislatura no sólo lo volverá a intentar, sino que además presentará una reforma "global" del sistema electoral para que no se repitan situaciones como las de los últimos comicios en las que 150.000 votos fueron "a la basura" al no contar con representación.

La iniciativa del PSC fue presentada a finales de 2008 e impulsada por el entonces portavoz, Santiago Pérez. "Sólo serán tenidas en cuenta para la distribución de escaños en el Parlamento de Canarias, aquellas listas de partido o coalición que hayan obtenido al menos el cinco por ciento de los votos válidos emitidos en cada circunscripción insular", reza el texto.

"No me sorprenden las posiciones de ambos grupos", dijo Hernández Spínola quien además ha añadido que finalmente la proposición no va a prosperar. "El PSC cree que se trata de una reforma imprescindible ante un sistema injusto y desproporcionado", ha argumentado.

En este punto, recordó que esta situación se agravó con la reforma de 1996 cuando las barreras ascendieron hasta el 30 por ciento por circunscripción insular y al 6 por ciento a nivel regional. "Son unas barrera que suponen una cortapisa importante en pluralismo político", defendió el diputado del PSC-PSOE que concluyó que muchos "votos terminan en la basura".

CIRCUNSCRIPCIÓN REGIONAL

Hernández Spínola asimismo explicó que no se trata de una iniciativa de Santiago Pérez, sino de su grupo parlamentario. Expuso que no sólo es necesaria la reducción de barreras, sino también una mayor proporción poblacional. Recordó en este punto que para solventarlo propone la fórmula de la "lista regional o autonómica". "Volveremos a presentar la reforma del sistema electoral", prosiguió para rematar que ello lleva también implícito una modificación del Estatuto.

Para la reforma del Estatuto, Hernández Spínola subrayó que se debe tomar de "base" el acuerdo alcanzado en 2006 "y desarrollarlo". Aprovechó para asegurar que en el presente mandato "CC ha perdido una oportunidad histórica" para modificar el Estatuto y así "equiparar Canarias al resto de comunidades".

El diputado no se explicó de igual forma ante el voto de CC y PP el porqué de su voto a favor para que se admitiese a trámite cuando hoy votan en contra. "No hay voluntad política para que salga adelante", denunció para recordar que ningún grupo presentó enmienda alguna al texto. "Incoherente", dijo sobre la posición del PP ya que en el último debate general del estado de la nacionalidad canaria si instó al Gobierno a promover una reforma electoral. Señaló el socialista que de haber voluntad hubieran presentado enmiendas para entre todos "consensuar una fórmula satisfactoria".

Hernández Spínola también indicó que la reforma electoral debe ir aparejada a la modificación estatutaria como quiere CC. Aquí recordó el acuerdo en las Cortes con los nacionalistas en este sentido.

Por su parte, el portavoz de CC, José Miguel Barragán, dijo que en su día se votó a favor de la tramitación porque "había una esperanza, a inicios 2009, de llevar a cabo una tramitación en paralelo para reformar el Estatuto de Autonomía". "La crisis hizo teorizar otros horizontes en el Parlamento", justificó.

"A pesar de la voluntad de reforma, no hay consenso", ha proseguido Barragán quien detalló que para salir adelante la proposición necesita 40 de los 60 votos de la Cámara. "Como está representado hoy el Parlamento es prácticamente imposible", zanjó.

De igual forma mostró su voluntad y señaló que ya existe un pacto con el PSOE para emprender la reforma. "Fuimos capaces de renunciar ambas partes a nuestros intereses", manifestó para señalar que la proposición no verá la luz en esta legislatura y abogó porque la reforma sea emprendida por el próximo Parlamento.

Por último, el diputado del PP Miguel Jorge expuso que la iniciativa era más "a título personal" de Santiago Pérez que del grupo parlamentario socialista. A partir de aquí indicó que "el régimen electoral canario tiene muchos asuntos que resolver, ya que no es el mejor". "Es manifiestamente mejorable", repitió.

A su juicio, su principal problema no son las barreras sino la representación. Dijo que hay un "exceso" de representación territorial frente a la poblacional. Así dijo que el PP quiere que "la triple paridad pase a la historia".

Por último, el popular insistió en la necesidad entre un acuerdo entre las tres fuerzas para lo que abogó por un "consenso unánime" o un pacto "ampliamente mayoritario".