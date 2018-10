El cine de naturaleza y aventuras aterriza en Canarias por primera vez en la pantalla grande y homenajeando a la mujer

'WHERE THE TRAIL ENDS - Archivo

Publicado 04/08/2018 17:22:07 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cine de naturaleza y aventuras aterrizará por primera vez en la pantalla grande de las islas Canarias el próximo 28 de septiembre en Gran Canaria, de la mano de la Asociación 'Cima Gran Canaria', que ha decidido organizar un ciclo que sirva también de homenaje a las mujeres, que protagonizan tres de las cinco 'cintas'.

Lo hará en los cines Monopol, en Las Palmas de Gran Canaria, en un único pase a las 20.30 horas y gracias a la colaboración del Colectivo con el "prestigioso" Bilbao Mendi Film Festival, según ha explicado a Europa Press uno de los organizadores de la iniciativa Isidoro Falcón Sosa.

Es además ésta la forma que tiene este nuevo colectivo de poner encima de la mesa su carta de presentación: "Gran Canaria es sin duda una isla activa, una isla llena de valores y recursos naturales muy atractivos para la práctica de cualquier actividad outdoor. De ahí que la Asociación Cultural 'Cima Gran Canaria' nace con el objetivo de divulgar los valores naturales de la isla así como fomentar la práctica de actividades recreativas y saludables en entornos naturales", asegura Falcón.

Para 'Cima Gran Canaria' las actividades culturales "se convierten en el vehículo perfecto para estimular, inspirar y motivar la creación de piezas únicas y eternas". Estos amantes de la imagen y el sonido de la naturaleza de Gran Canaria "invitan a todos los cazadores audiovisuales y asiduos exploradores a compartir la historia de una pequeña isla con grandes historias", explican en su página web.

CINE DE ALTURA

Las películas que pasarán por este ciclo son Aurrera (7 minutos), sobre una corredora de monte; Mama (de 44 minutos), sobre una escaladora deportiva, madre de dos hijos; In Perpetual Motion (4 minutos), la historia de Krystle Wright y su trabajo como fotógrafa aventurera; The Frozen Road (de 24 minutos), que narra una travesía en bicicleta por el Ártico Canadiense en invierno; y Safety Third (de 28 minutos) y que cuenta la historia de un ayudante de camarero que no para de comer donuts, restos, cruasanes, tarta de manzana y toda la comida basura que encuentra. Eso sí, Gobright es uno de los mejores y más audaces escaladores libres, de quien nadie ha oído hablar.

Las entradas se podrán comprar a través del cine a partir del 1 de septiembre y, de momento, los interesados pueden ir abriendo boca con el vídeo de presentación, que se puede ver en https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=JXUKyluW0W4 o a través de cimagrancanaria.com.