Clavijo acusa al Gobierno de querer abrir una confrontación con Canarias por las competencias de costas

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión para abordar la distribución de menores migrantes no acompañados - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno del Estado de pretender abrir una confrontación con el archipiélago en relación a las competencias de costas, transferidas a la comunidad autónoma en el año 2023. "No me parece nada acertado que previo a la reunión ya se nos esté diciendo que, independientemente de los argumentos jurídicos y técnicos que se pongan, el Gobierno de España ha decidido que no".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, a raíz de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, haya dicho ayer que existen "diferencias importantes" al ser cuestionado por la comisión bilateral prevista para este 22 de abril y que "no va a ser fácil llegar a un acuerdo" cuando hay informes que concluyen que esa competencia es del Gobierno de Canarias y otros que dicen que es competencia del Gobierno de España.

"Nosotros buscamos una solución y cuando hemos decidido convocar esa comisión bilateral lo hacemos con informes jurídicos, con informes del Consejo Consultivo, defendiendo unas tesis. Yo creo que por lo menos habría que sentarnos y escuchar", sostuvo Fernando Clavijo, quien cree que, con sus declaraciones, "igual le traicionó el subconsciente al ministro". "Esas declaraciones ya hablan de una preintencionalidad del Gobierno de España a confrontar y a chocar con el Gobierno de Canarias", añadió.

El jefe del Ejecutivo canario espera que, de aquí al día 22, el Gobierno reflexione porque "tenemos la certeza, que es la misma que tenía Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias, de que las competencias son de la comunidad autónoma". "No sé si al ir a Madrid se olvida de Canarias o cambia de opinión", aseveró.