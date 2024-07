Clavijo advierte que no modificar la Ley de Extranjería supondría "entrar en colapso"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que la comunidad autónoma "no puede aguantar más" la acogida en solitario de los menores migrantes que llegan a sus costas y ha pedido ayuda al Estado español y a Europa. "Canarias no puede aguantar más, entre otras cosas, porque no podemos garantizar una atención digna a esos niños y niñas que llegan a nuestras costas", ha afirmado Clavijo.

En la sesión de control al Gobierno, en respuesta a preguntas de seis de los siete grupos parlamentarios sobre la modificación de la Ley de Extranjería, Fernando Clavijo ha dicho que si Canarias no cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas para cambiar esta norma sería "dramático" y supondría "entrar en colapso" y el reconocimiento de la "incapacidad absoluta" del archipiélago para atender dignamente a los menores migrantes.

En su intervención, el presidente de Canarias ha destacado que en las reuniones que mantuvo con los distintos partidos políticos en Madrid se logró recabar 172 apoyos para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que se produzca la acogida solidaria de los menores migrantes llegados al archipiélago por todas las comunidades autónomas, por lo que confía que en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará mañana en Tenerife se pueda llegar a un acuerdo.

Según el presidente canario, la realidad es que Europa "lleva mucho tiempo mirando para otro lado y no al continente africano" y que ha habido "una dejación histórica de las competencias de migración y de cooperación y desarrollo con el continente africano". Añadió, además, que las hambrunas, el cambio climático, los conflictos bélicos y la inestabilidad política han convertido El Sahel en un "auténtico polvorín". De hecho, indicó que fuentes de la propia Unión Europea y del Ministerio del Interior hablan de un campamento de refugiados a las afueras de Mauritania con casi 300.000 personas, y esa gente "tiene que buscar una salida", advirtió Clavijo.

Fernando Clavijo ha afirmado que no contempla como hecho probable que el Estado abandone a las islas en materia migratoria porque eso sería "un fracaso como sociedad". "Tenemos la obligación de dar una respuesta como conjunto, como sociedad, y no dejar a Canarias abandonada". Por ello, destacó que en el día de ayer Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, a excepción de Vox, y entidades del tercer sector hayan decidido dar "un paso al frente" y lanzar un mensaje "claro y nítido" a Europa y al Estado español: "Canarias no puede aguantar más, entre otras cosas, porque no podemos garantizar una atención digna a esos niños y niñas que llegan a nuestras costas".

"Eso es lo primero que nos tiene que mover, el cumplimiento de los tratados internacionales, la humanidad y el respeto, porque esos menores pueden ser el día de mañana nuestros hijos o nuestras hijas, así que tenemos la obligación de trabajar hasta poder atender de manera digna a esos niños y niñas, y tenemos que hacer ver que esto no es un problema ni político ni territorial; esto es un drama humanitario al que tenemos que dar respuesta y en eso estamos centrados", afirmó Fernando Clavijo, quien destacó su "orgullo y alegría" al poder ver que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario estén comprometidas en esa tarea.

COLABORACIÓN Y ENTENDIMIENTO.

El jefe del Ejecutivo canario incidió en que hay que presionar a Europa y al Gobierno de España para que cumplan con su obligación y haya una política migratoria razonable, pero admitió que eso no va a solucionar el problema, advirtiendo de que mientras haya un "halo de esperanza", esas personas "van huir del hambre y de la muerte", por lo que "no los criminalicemos, pues son víctimas de la situación que viven en sus países". Es por ello por lo que Fernando Clavijo destacó la importancia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que espera que haya un ambiente "de colaboración y entendimiento" y que se puedan resolver los "matices" que restan respecto al acuerdo alcanzado con el Miniesterio de Política Territorial, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la financiación.

A este respecto, Clavijo quiso dejar claro que todos los integrantes del Gobierno de Canarias -incluido el PP- están "implicados" en sacar adelante el acuerdo alcanzado con el Estado para la acogida solidaria de menores por las distintas comunidades autónomas y se mostró convencido de que se logrará sacar adelante porque "muchas personas han colaborado para que esto sea una realidad" y "no hay alternativa b", pues eso sería "el reconocimiento de la sociedad canaria de tener la absoluta incapacidad de atender de manera digna a los niños y niñas". Por eso espera que el "basta ya" que se escuchó ayer lleve al sentido común a quienes tienen que tomar las decisiones en Madrid.

"MÁS DE 30 AÑOS".

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, criticó que el Gobierno de España haya tardado "más de 30 años" en alcanzar un acuerdo con Canarias para la acogida de los menores migrantes que llegan al archipiélago , cuando "no debería llevar más de 10 minutos", lo que, según Acosta, da una idea de "la falta de conciencia sobre la dimensión del drama por parte del conjunto del Estado y la ausencia de una absoluta solidaridad entre los territorios que la integran, pero, sobre todo, de cómo los intereses partidistas y la batalla electoral se siguen adueñando de un asunto que tiene que estar fuera de ese foco".

Acosta indicó que Canarias ha llegado a un extremo "inasumible" y, aún así, se sigue "mareando la perdiz" para "no adoptar ninguna decisión". "¿Qué parte es la que no se entiende en la Península? ¿La parte de que Canarias tiene acogidos a 5.500 niños y niñas y de que debe asumir en solitario esa tensión?", se preguntó el diputado herreño, quien ya augura que en la Conferencia Sectorial que se celebrará mañana miércoles "no parece que vaya a haber grandes novedades".

Por el Grupo Vox, Nicasio Galván advirtió de que, según datos de Interior, hay 70.000 personas que acabarán en Canarias este año y 300.000 esperando en cruzar el Atlántico, por lo que, teniendo en cuenta los ratios de fallecimientos con entrada de migrantes en las islas, se estaría hablando de más de 30.000 muertos si esas 300.000 personas logran cruzar la ruta canaria. "Por favor, hagamos todo lo necesario para evitar que eso suceda. Si se sigue haciendo lo mismo, se obtendrán los mismos resultados: fallecimientos de personas en el Atlántico, enriquecimiento de las mafias, pobreza y criminalidad", aseveró el diputado.

UNA "GRAN DECISIÓN".

Por su parte, el diputado socialista Sebastián Franquis señaló que se está al final de tomar una "gran decisión" para Canarias en la Conferencia Sectorial de mañana, en la que se tienen que tomar "decisiones políticas". Por ello, pidió al Partido Popular que asuma su responsabilidad y apoye la modificación de la Ley de Extranjería y contribuya con la solidaridad de Canarias. "Espero que sea consciente y asuma su cultura de Estado", apostilló.

El portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, no pudo ocultar su pesimismo respecto a la Conferencia Sectorial y el posterior debate de la modificación legislativa en el Congreso de los Diputados, mientras que el diputado de NC-Bc Luis Campos también compartió este mismo pesimismo, especialmente por la postura que adoptará finalmente el PP. Por último, el diputado David Toledo, del Grupo Nacionalista Canario, destacó el "orgullo" que supuso el acuerdo alcanzado ayer, "poniendo por encima el interés general de Canarias" y haciendo gala de un frente canario común de la que "no hace gala" el Estado.