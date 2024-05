Clavijo confía en cerrar pronto los "flecos" para cambiar la Ley de Extranjería

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, espera cerrar antes de la próxima comisión interministerial, prevista para la próxima semana, los flecos que quedan pendientes del texto consensuado con el Gobierno de España para proceder a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que obligará a la distribución de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a las islas entre todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios, el presidente ha explicado que uno de los flecos pendientes tiene que ver con la custodia temporal. A este respecto, entiende que Canarias no puede tener la tutela judicial efectiva de estos menores, sino la custodia temporal mientras son identificados y derivados a otras comunidades autónomas.

El otro asunto se refiere a los porcentajes máximos que se deben asignar a las comunidades autónomas. A este respecto, Fernando Clavijo ha reclamado que los porcentajes máximos estén definidos en la Ley y sean de carácter obligatorio, de manera que no dependan de acuerdos o comisiones intersectoriales. "Eso tiene que quedar absolutamente claro, no puede estar sujeto a ningún acuerdo posterior porque si no, no hemos hecho nada", ha insistido Clavijo.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo canario ha vuelto a defender que la aprobación de la modificación de la Ley de Extranjería se haga vía decreto ley y no a través de una proposición de ley. "No podemos pactar un texto y que luego esté cuatro o cinco meses en el Congreso, porque cuando se acabe el verano tendremos 6.500 menores más 10.000 más que el propio Ministerio prevé que pueden llegar de aquí a final de año", ha advertido.

"Si los ministerios siguen pensando en una proposición de ley, nosotros defendemos que sea un decreto ley. Y para eso incluso estamos en disposición de ir a buscar los apoyos al Congreso de los Diputados", agregó Clavijo.