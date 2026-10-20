Clavijo convocará el pacto migratorio en los próximos días porque el Gobierno está haciendo "oídos sordos"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este martes que convocará el pacto migratorio en los próximos días para abordar algunas situaciones que "están preocupando bastante" y después de que el Ejecutivo central esté haciendo "oídos sordos" a las solicitudes que se hacen desde el archipiélago.

De esta forma, ha respondido Clavijo al diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario David Toledo en relación a la pregunta que le hacía, durante la sesión de control de gobierno en el Parlamento canario, respecto a la valoración sobre la "falta" de una respuesta preventiva del Ejecutivo central ante la "reactivación" de la ruta migratoria hacia las islas.

El presidente canario ha resaltado la "lealtad" con la que desde Canarias se ha actuado "siempre" con el Estado, sin embargo ha lamentado que actualmente está haciendo "oídos sordos", después de que la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias solicitara "hace un mes" la convocatoria de la Junta de Seguridad Estado-Canarias.

Además de que se pidieran explicaciones, "hace más de un mes", sobre un informe del CNI que "hablaba de la activación de la ruta canaria nuevamente" y de que "no" se informó al Gobierno de Canarias, que apuntilló es la "más mínima lealtad institucional que se debería tener".

Canarias, dijo, vuelve a tener una "situación dramática" en la isla de El Hierro, así como un CATE donde "ya los sanitarios se acabarán negando a ir a atender a los inmigrantes" porque "no son ni salubres, ni decentes, ni desde luego respetuosas con el derecho que tienen los ciudadanos a ser atendidos una vez que ha fracasado la política migratoria, la política de protección" de fronteras y hay que atenderlos.

Y eso, agregó, también "va a significar que pueda colapsarse nuevamente el hospital de El Hierro". Esta, afirmó, "es la realidad" con la que se está conviviendo.

Además indicó que han llegado 499 menores en el último mes, de los que apuntó que 432 han venido solos. Todo ello, matizó, en medio de la aplicación de un nuevo pacto migratorio de asilo europeo que reconoció "está complicando mucho" los procesos de derivación, mientras que el Gobierno central "mira para otro lado, ni siquiera" atiende las solicitudes, dijo, para subrayar que convocar la Junta de Seguridad Canarias-Estado con la situación actual, "no" cree que "sea mucho pedir".

CC PREGUNTA SI ESTÁN ESPERANDO A QUE "ESTALLE LA CRISIS"

Por su parte, el diputado nacionalista David Toledo ha cuestionado al Gobierno central, preguntando si está esperando a que "estalle la crisis" migratoria y que Canarias "sea otra vez el saco de boxeo de los partidos estatales" donde "PP y VOX acusen al PSOE de no haber hecho nada, con toda la razón; que el PSOE acusa al PP y a VOX de no permitir las derivaciones de los menores, con toda la razón".

Todo, dijo, mientras Canarias esté "otra vez" en el "centro del tablero, penalizada" por las tácticas políticas "de los unos y de los otros".

Por ello, solicitó a Clavijo convocar el pacto migratorio con el fin de que Canarias "se aleje de las tácticas partidistas de los unos y de los otros" y tenga una "voz unánime para poder exigirle al Estado medios tecnológicos, humanos, marítimos, aéreos", pidiendo "de manera formal" a la Unión Europea el despliegue del Frontex.