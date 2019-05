Clavijo cree que solo hay dos gobiernos posibles para Canarias: "Podemos con el PSOE o uno liderado por CC"

Publicado 16/05/2019 15:25:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias y aspirante a volver a serlo por Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, considera que solo hay dos ejecutivos posibles a partir de las elecciones del próximo 26 de mayo, el de "Podemos con el PSOE o uno liderado por CC".

Así se pronunció Clavijo, tras una visita a un nuevo hogar de la asociación Pequeño Valiente en Las Palmas de Gran Canaria, haciendo balance del debate televisivo con candidatos a la Presidencia de Canarias que organizó la pasada noche la Televisión Canaria.

"Todos contra nosotros, culpándonos de manera demagoga de todos los males de esta comunidad autónoma y sin tener en cuenta lo que hemos avanzado desde 2015 hasta ahora, caminando hacia la convergencia con el resto del país", aseveró.

Así, dijo que otra conclusión que sacó del debate es la "ausencia de compromiso de los partidos nacionales con Canarias", pues les preguntó repetidamente si apoyarían unos presupuestos que no cumplan con Canarias y "no respondieron porque no pueden, porque harán lo que les diga su partido".

"Vienen curvas, con un horizonte de crecimiento económico que se está parando y, por eso, o tenemos gobiernos fuertes o como ha ocurrido en los últimos meses los recursos se irán para Cataluña", concluyó.