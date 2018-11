Clavijo critica el retraso de la Fiscalía y pide el sobreseimiento del 'caso grúas'

Publicado 02/11/2018 14:35:43 CET

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado los sucesivos retrasos de la Fiscalía a la hora de emitir el informe sobre su imputación o no por el 'caso grúas' y ha solicitado su sobreseimiento al considerar que las actuaciones que se están investigando están "perfectamente acreditadas".

En declaraciones a los medios, el presidente del Gobierno de Canarias ha explicado que sus abogados han presentado dos escritos. En uno de ellos se pone de manifiesto la dilación en los informes de la Fiscalía y se advierte de un posible retardo malicioso e, incluso, de la desprotección de la tutela judicial efectiva.

Fernando Clavijo considera que la forma de actuar del Ministerio Fiscal en este asunto no es la adecuada porque entiende que no se están protegiendo sus derechos como ciudadano, sobre todo cuando se vulneran los plazos y no se informa debidamente o cuando se cambia de criterio sin que medie ningún tipo de actuación o diligencia.

Paralelamente, y a la vista del informe, los abogados del presidente también han solicitado el sobreseimiento del caso al considerar que los dos aspectos que la propia Fiscalía detectaba están "perfectamente acreditados" en el expediente desde su origen.

Clavijo ha indicado que hasta ahora no había hecho ninguna acción o pronunciamiento porque su prioridad era que se aprobase el Estatuto de Autonomía; "sin embargo, una vez aprobado y al igual que el resto de los ciudadanos, si veo que hay una actuación injusta o que se están vulnerando mis derechos, lo denuncio con total tranquilidad", remarcó.

A su vez, ha querido recordar que en la primera fase del 'caso grúas', la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna ya tuvo que instar a la Fiscalía para que presentase su informe, y en la segunda ya han transcurrido tres meses, cuando se le dio un plazo de tres días que luego fue ampliado a cinco. "Desde entonces no he visto ninguna acción. La Fiscalía tiene que cumplir los plazos al igual que los ciudadanos y eso es lo que estamos poniendo de manifiesto: que se dé celeridad, entre otras cosas, porque se está vulnerando el Derecho".

En respuesta a quienes han dicho que está pidiendo celeridad por si pierde su condición de aforado, una vez salga publicado el Estatuto, ha aclarado que no está urgiendo a la Fiscalía, sino haciendo una narración y mostrando su parecer respecto a la actitud del Ministerio Fiscal con este caso. "Ya veremos si sale publicado o no y en qué situación se queda, pero como entiendo que la Justicia es una única, me da igual una cosa que la otra. Lo que si quiero es que sea rápido", afirmó.

Para Fernando Clavijo, esta denuncia viene de dos partidos políticos que tienen como "única finalidad" dañar su imagen, y considera que si la Justicia se dilata tanto tiempo, "al final da igual lo que ocurra, pues el daño ya está ocasionado".

Clavijo también ha aludido a la recusación presentada por Unidos se puede contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, por su participación en el "intento de mantener los privilegios de aforamiento" del presidente del Gobierno canario dentro del 'caso grúas'

A este respecto, ha dicho que no es algo nuevo, pues "ya han amenazado en los medios a los magistrados, incluso a la Fiscalía, por si no se plegaban a lo que ellos consideraban". Añadió que yendo a las hemerotecas se puede ver "cómo han cuestionado el papel del fiscal en algún momento o cómo ya amenazaron con que iban a vigilar de cerca la actuación del presidente del TSJC". "Lo que buscan es poner el ventilador y tratar de amedrentar a través de los medios de comunicación a las personas; no creo que eso le haga un buen beneficio ni a la democracia, ni al Poder Judicial y, sobre todo, a la Justicia", señaló.