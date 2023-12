Clavijo defiende el presupuesto de gasto real para "ordenar la casa" y NC le reprocha el incumplimiento de leyes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes el presupuesto de la comunidad autónoma porque permite empezar a "ordenar la casa" con el cómputo de gasto real en tanto que NC-BC le ha reprochado el incumplimiento de varias leyes.

En la sesión de control ha dicho que el presupuesto no incumple "ninguna ley", pues en el caso concreto de la de cultura, por ejemplo, el horizonte temporal es 2030 y el Gobierno anterior, a 30 de junio, había ejecutado el 25% del presupuesto de Cultura y el actual ya va por el 56%.

Ha defendido las nuevas "técnicas presupuestarias" porque "son más honestas con la ciudadanía" dado que junto a la Cámara podrá fiscalizar su cumplimiento a final de año.

En el caso concreto de Lanzarote ha reprochado al 'Pacto de las Flores' que en cuatro años "dejaron de ejecutar 146 millones" pues "no había proyectos" del Cabildo "ni un Gobierno con voluntad" de desarrollar la isla algo que el nuevo presidente, Oswaldo Bethencourt, sí va a hacer. "Esas cosas duelen, es evidente", ha comentado.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha espetado al presidente que no "hay peor ciego que el no quiere ver" dado que los presupuestos in cumplen, según su opinión, las leyes de educación, cultura y servicios sociales, más los planes de cooperación o la estrategia de I+D.

A su juicio se trata de un "despropósito consumado" que consagra un presupuesto con "desequilibrios y recortes", subrayando que "lo del gasto real es un cuento" pues muchos de los alcaldes de su partido no presupuestan a gasto real.

Ha dicho también que las cuentas "maltratan" a Lanzarote, que ha quedado relegada al quinto lugar en ejecución presupuestaria.