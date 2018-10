Clavijo dice que "no se puede permitir" la "amenaza" de Torra e insta a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes

Publicado 03/10/2018 16:18:39 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles que "no se puede permitir" la "amenaza" que ha lanzado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al Estado, por lo que ha instado a Pedro Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes.

En declaraciones a los periodistas, ha apuntado que "ahora más que nunca" el Estado "tiene que apoyarse" en las Comunidades Autonómicas porque hay "un problema del Estado con un Gobierno concreto que no cree en el diálogo" y menos aún, dentro de la Constitución.

En su opinión, "se hace flaco favor al Estado" en no convocar la Conferencia porque las instituciones están para "dar firmeza frente a las amenazas". "Esto se tiene que acabar", ha agregado.

Clavijo cree que para buscar soluciones a este "desafío" hay que abrir el debate de la reforma de la Constitución donde "todos" puedan participar ya que "no se puede decir" que la reforma de la financiación autonómica "queda aparcada" y después negociar el pago de 1.500 millones a Cataluña por su deuda histórica.

En ese sentido, se ha preguntado "qué pasa" con la deuda histórica de Canarias aparte de que siguen "sin fecha" para la firma de los convenios bilaterales, que será en noviembre y apenas quedarán "40 días" para ejecutar los PGE que "tanto costaron" en las Cortes.

Clavijo no se ha posicionado sobre si hay que volver a aplicar el artículo 150 en Cataluña para no sumarse "al y tú más", y ha reivindicado que "hay que hablar" porque a las Comunidades que han sido "leales" con la deuda, el déficit o la regla de gasto no se les puede "quedar cara de tontos" al ver como "a los incumplidores les dan 1.500 millones al año".

Ha insistido en que "todo el país" va a estar "parado" con el ultimátum de un mes que ha lanzado Torra, porque "retrasa la solución de los problemas del 95% de la población".