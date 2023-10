Clavijo dice que los Presupuestos 2024 serán sociales, con rebaja fiscal y contra la desigual distribución de la renta

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que los Presupuestos Autonómicos 2024 será sociales, contarán con una rebaja fiscal y lucharán contra la desigual distribución de la renta.

Así lo ha dicho este sábado tras la reunión del Consejo Asesor que ha tenido lugar en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife para abordar las líneas generales del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024.

"Estos presupuestos son unos presupuestos sociales. Van a recoger las partidas sociales básicamente en Sanidad, Educación y Servicios Sociales a presupuesto real ejecutado", aseveró.

Aquí, expuso que el Gobierno hará un ejercicio de disciplina y de rigor presupuestario para acoger lo que los servicios públicos y las consejerías ejecutan y gastan.

Por otro lado, apuntó que son unos presupuestos que acometen una rebaja fiscal. "Esa rebaja fiscal --indicó-- es en el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y también en el IGIC".

Clavijo hizo especial hincapié en que el escenario económico y la necesidad de garantizar los servicios públicos básicos y esenciales han hecho que el Gobierno de Canarias sea prudente y esté pendiente de cómo se van a despejar las incógnitas a lo largo del primer trimestre.

"No debemos olvidar que no hay Gobierno de España, que no hay ni proyecto de presupuestos para el Estado y que ni siquiera tenemos los datos básicos e imprescindibles para hacer el presupuesto", observó para agrega que "lo que no vamos a hacer es adquirir compromisos que no vamos a poder, luego cumplir".

En tercer lugar, el presidente canario explicó que los de 2024 serán unos presupuestos que van a incidir en la desigual distribución de la renta que existe ahora mismo en Canarias.

"Con las ayudas sociales --aseveró-- no conseguimos sacar a la gente de la marginalidad y la exclusión social. Lo conseguimos con el trabajo, con la productividad, con salarios más altos, con puestos de trabajo más estables".

Con todo, se mostró consciente de que esto no se va a corregir "ni en un año, ni en un presupuesto, ni, por supuesto, se va a corregir en cuatro, pero sí sabemos que es un reto que nos tenemos que marcar como sociedad y nosotros hoy con estos presupuestos queremos de manera modesta poder empezar a poner esas pequeñas piedritas para construir una Canarias mejor entre todos".