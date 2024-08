Clavijo lamenta el "cruce de declaraciones" entre PSOE y PP sobre migración y pide "sentido común"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la lamentado este jueves el "cruce de declaraciones" entre dirigentes del PSOE y el PP a cuenta de la crisis migratoria y ha reivindicado "sentido común" y "cordura" para alcanzar acuerdos.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que este debate "lo único que genera es fomentar el discurso del odio y la ultraderecha", algo que ha puesto en contraposición con la actitud del "pueblo canario", que enfrenta la situación con en "soledad" frente al Estado y la UE.

Sobre el viaje del presidente Pedro Sánchez a África ha comentando que las visitas "están bien" porque suponen una "declaración de intenciones" pero entiende que deben ir acompañadas de "proyectos concretos" pues si no se generan oportunidades los migrantes van a querer seguir saliendo de sus países.

Por lo tanto, ha apuntado que no se trata de realizar "acciones esporádicas" sino de desarrollar una "política migratoria" y un "pacto de Estado" que debe ser prolongado en el tiempo, poniendo como ejemplo el programa 'En Tierra' que desarrolla la Dirección General de Asuntos con África del Gobierno de Canarias en Senegal y que "está teniendo un magnífico resultado" porque va a dar formación a los jóvenes del país.

El presidente ha insistido en que "esto no es ni un problema político ni un problema territorial, es un drama humanitario", advirtiendo de que si se quiere "convertir en un problema político" va a ser "muy difícil" encontrar una solución.

"Sentémonos en una mesa, las horas que haga falta, en Canarias, en Madrid, en donde sea, pero sentémonos a buscar y alcanzar un acuerdo de país. Porque hoy gobierna el PSOE, pero imagino que el Partido Popular querrá gobernar en el futuro y el problema será el mismo", ha comentado.

En esa línea ha apuntado que España debe dar una "respuesta civilizada" a la crisis migratoria porque además, eso hará que la población esté "más tranquila" pues se trata de un "fenómeno estructural" que va a "seguir ocurriendo" ante las grandes diferencias económicas que hay entre Europa y África.

Pese a todo ha dicho que tiene la "esperanza" de que se saque adelante la reforma de la ley de extranjería.

"Nosotros no vamos a tirar la toalla. No nos podemos resignar a que suceda lo que está ocurriendo en Canarias. No nos podemos resignar a que en los próximos meses la situación genere desasosiego en nuestra población. No nos podemos resignar a que la gente siga muriendo y no nos podemos resignar a convertirnos en la cárcel del sur de Europa para los menores, los niños y las niñas migrantes. No es justo, no nos lo merecemos los canarios", ha explicado.

Clavijo ha recordado que el próximo 6 de septiembre comparecerá ante el Pleno del Parlamento para revalidar el pacto migratorio en las islas --del que Vox no forma parte-- y confía en que haya "respuestas a corto plazo" en los próximos días.