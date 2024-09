Clavijo lamenta la "incertidumbre" con los PGE y teme "acuerdos por debajo de la mesa" al margen de las CCAA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes la "incertidumbre" que se cierne sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2025 lo que obliga a su Gobierno a diseñar unos presupuestos autonómicos "prudentes".

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Parlamento ha mostrado también su temor a que se cierren "acuerdos por debajo de la mesa" con "oscurantismo" y sin que las comunidades autónomas tengan información.

En esa línea ha dicho que "no es buena noticia" que por segundo año consecutivo no se presenten los presupuestos y el Gobierno "no haga la tarea" dado que para Canarias dependen muchos planes como el de infraestructuras educativas, el de obras hidráulicas, la renegociación del convenio de carreteras o la actualización de los costes del transporte.

Clavijo ha criticado también los "criterios injustos" a la hora de elaborar las cuentas autonómicas porque aunque la recaudación "va bien" no se puede invertir todos los recursos en los servicios públicos, cuya situación se puede "agravar" en virtud a como se desarrolle el 'cupo catalán'.

El portavoz de AHI, Raúl Acosta, ha advertido de que "la ausencia de una mayoría política" en las Cortes puede hacer "imposible" que haya PGE para 2025 "y la incertidumbre es el peor de los escenarios", algo que además tendría "impacto" en la 'agenda canaria'.