Clavijo pide al Estado "redoblar" esfuerzos ante el Marco Financiero de la UE para que Canarias no "pierda fondos"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado este miércoles su "preocupación" por que el Estado "baje la guardia" en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE debido a la convocatoria electoral, cuestión que puede "poner en riesgo" los fondos específicos para las islas.

En declaraciones facilitadas a los medios, ha solicitado al presidente Pedro Sánchez que "redoble esfuerzos" en defensa de los intereses del archipiélago en Bruselas. "Estamos preocupados por las últimas noticias que nos llegan de Irlanda con una propuesta que conlleva una reducción del 8% de los fondos europeos", ha señalado.

Esta reflexión se realiza 24 horas antes del comienzo del Consejo Europeo en que los 27 debatirán las líneas maestras del presupuesto 2028-2034.

Clavijo teme que España no aborde esta negociación con firmeza "ante la tesitura de unas elecciones generales con un Gobierno en campaña y no preocupado por la gestión". Por esa razón, ha reclamado a Sánchez "que redoble los esfuerzos para proteger y defender el estatus RUP en la UE". El objetivo, advierte, es que se mantenga la ficha financiera y, sobre todo, que los recortes no afecten a los fondos de cohesión y a la política agraria.

El presidente canario recuerda que las islas "se juegan mucho" en el próximo presupuesto europeo, por lo que considera "importante" que España y los otros dos Estados con territorios RUP --Francia y Portugal-- mantengan activo el frente común en defensa del estatus RUP.

"Hago un llamamiento para que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga una defensa firme de los intereses de Canarias, al igual que Francia y Portugal están haciendo con sus regiones ultraperiféricas", ha afirmado Clavijo de cara a la negociación de la propuesta de Irlanda.

NUEVA PROPUESTA

Para el Gobierno de Canarias, la nueva propuesta de Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034 salva de los recortes las políticas de Cohesión y agrarias, que son las que benefician al archipiélago y las RUP. Sin embargo, todavía mantendría "importantes incertidumbres" sobre la financiación que recibirán las islas y su capacidad para participar directamente en la gestión de los recursos.

Un positivo, advierte el Ejecutivo regional, es que la propuesta de Irlanda mantiene algunas de las principales ventajas reconocidas a las RUP, entre ellas una cofinanciación europea de hasta el 85% y condiciones especiales de prefinanciación durante los primeros años del nuevo periodo presupuestario de la UE.

Sin embargo, el Gobierno autonómico considera que estos avances deben acompañarse de garantías concretas. Asimismo, para Canarias, "no basta con que Europa reconozca sus singularidades", sino que ello se traduzca en recursos económicos "suficientes, protegidos y adaptados a las necesidades del archipiélago".

MODELO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo canario es el nuevo modelo de gestión presupuestaria, que integraría diferentes políticas europeas en los denominados Planes de Asociación Nacionales y Regionales. Aunque la propuesta contempla la posibilidad de establecer capítulos regionales, la programación se articula fundamentalmente a través de los Estados miembros.

Frente a la renacionalización de los fondos de la UE, el Ejecutivo canario ha liderado una ofensiva de las RUP ante sus tres Estados para que defiendan la continuidad de sus ayudas específicas. Las regiones ultraperiféricas reclaman seguir participando directamente en la programación, negociación y gestión de los recursos europeos, con capacidad efectiva para determinar las prioridades de inversión en sus territorios.

Esta posición ha sido asumida por España, Francia y Portugal en la carta que remitieron a Bruselas reclamando que las asignaciones destinadas específicamente a las RUP estén "claramente identificadas y protegidas" dentro de los nuevos instrumentos financieros.

Para reforzarla, el presidente de Canarias participará a principios de noviembre en la cumbre RUP que se celebrará en la isla de Guadalupe. Durante este encuentro, Clavijo espera mantener además una entrevista directa con Fitto para allanar el camino de cara a la visita al archipiélago que el vicepresidente de la UE ha programado para diciembre.

DEFENSA DEL POSEI

De cara a la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE, el Gobierno de Canarias considera especialmente importante preservar los instrumentos que han permitido sostener durante décadas la actividad agrícola y pesquera del archipiélago.

La propuesta europea que este jueves y viernes negociarán en Bruselas los líderes de los 27 mantiene la posibilidad de financiar al 100% determinadas medidas de apoyo a las producciones agrícolas locales y al abastecimiento de las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, no identifica una asignación presupuestaria específica para Canarias dentro del POSEI como si ocurre en la actualidad.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de mantener el POSEI como un instrumento autónomo, con una dotación económica diferenciada, protegida y actualizada para responder al incremento de los costes de producción. También reclama incrementar un 40% su presupuesto tras más de 20 años sin actualización.

En materia pesquera, el documento también contempla una financiación europea del 100% para compensar determinados sobrecostes derivados de la ultraperiferia, aunque todavía no concreta las cantidades que corresponderían al sector pesquero canario. El Gobierno defiende, además, que estas compensaciones dispongan de recursos propios y suficientes, evitando que las ayudas específicas para Canarias queden diluidas dentro de las asignaciones generales de los Estados miembros.