Clavijo reclama a PP y PSOE que no trasladen su "bronca" a la reforma de la Ley de Extranjería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado a PP y PSOE que no trasladen la "bronca" que mantienen en clave de política nacional a un asunto "tan importante" para las islas como es la reforma de la Ley de Extranjería para poder proceder al reparto entre las CCAA de los más de 5.900 menores migrantes no acompañados que tutela en solitario el archipiélago.

"Esta semana tiene que ser crucial para alcanzar el acuerdo y nosotros seguimos manteniendo que tiene que ser decreto ley", ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación con motivo del acto conmemorativo del 25 aniversario del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por ello, Clavijo apuntó que el Gobierno que preside volverá a contactar este con el ministro, Ángel Víctor Torres, para saber cómo van esas negociaciones con el PP, "o si hay o no esas negociaciones". "No nos cabe en la cabeza que en esta semana no tengamos el acuerdo", apuntó.