Clavijo retoma el pacto canario por la inmigración y está "convencido" de que se reformará la ley de extranjería

El presidente canario asume que es el "mejor camino" para resolver la crisis migratoria y ve con "desesperación" que los cayucos no cesan

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes que volverá a convocar el pacto canario por la inmigración para buscar "unidad" ante el Gobierno central de cara a la negociación sobre la reforma de la ley de extranjería y la distribución de menores migrantes.

"Al final tardaremos más o tardaremos menos, pero estoy absolutamente convencido de que la ley se va a modificar y se va a modificar porque es justo, porque es necesario y porque es decente, y estoy convencido también de que eso será un acicate y será un ejemplo para el resto de la Unión Europea y para el resto del Estado español", ha detallado en la sesión de control del Pleno del Parlamento.

Clavijo ha confesado que aunque a veces le puede el "desánimo" debido al "drama" migratorio que sufre el archipiélago, se va de la Cámara "esperanzado" y 'cogiendo el guante' lanzado por NC-BC de volver a reunir el pacto migratorio en las islas, que tanto la formación canarista como el PSOE dieron "por roto".

El presidente ha lamentado la "ausencia de respuesta" del Gobierno central o la falta de decisiones basadas en el "sentido común" o la "humanidad", que "son apartadas por el tacticismo o el oportunismo" pero frente a ello, ha valorado que "el pueblo" canario da un "ejemplo de dignidad, solidaridad y humanidad".

Ha señalado que confía en que en la próxima Conferencia de Presidentes haya una "propuesta cerrada" en torno a la distribución de menores pues hay un "principio de acuerdo" en torno al 100% de capacidad y fijar qué recursos económicos aporta el Estado y se espera también por que el Gobierno pida ayuda a la UE por escrito.

Clavijo no entiende que la Conferencia de Presidentes no se convoque dos veces al año, tal y como recoge el reglamento, lo que explica, a su juicio, que se vea la "descoordinación" entre instituciones que se ha visto en Valencia, por ejemplo, algo que al final "pagan los ciudadanos".

Ha asumido que "el mejor camino" para afrontar la crisis migratoria en Canarias es la modificación de la ley de extranjería porque ahora mismo se ve con "desesperación" que los migrantes "siguen llegando" y las carpas en los muelles "que fueron criticadas" por el Estado ahora son necesarias.

Sobre la actitud de Vox, único grupo que se ha desmarcado el pacto canario por la inmigración, ha comentado que "es difícil generar un clima de entendimiento si se rompen gobiernos o se amenaza con no aprobar presupuestos" o si la inmigración se utiliza como "arma arrojadiza" para fomentar discursos de odio.

Ha lamentado que la formación se "excluya" de todas las soluciones y dejado claro que "nunca" van a estar de acuerdo en que "se vulneren derechos" de las personas migrantes, instando a Jover a que los diputados canarios "no se sometan" a los designios de un "partido estatalista".

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha comentado que por ahora solo se sabe el "dónde" y el "para qué pero no cuando" se va a celebrar la Conferencia de Presidentes que por ahora "es un misterio" y da la impresión de que es una "nueva cortina de humo" del Gobierno central.

Ha lamentado que algunos sigan confiando aún "en la palabra y buena voluntad" del Ejecutivo cuando "no hay ninguna voluntad política de buscar un acuerdo sobre inmigración".

En esa línea ha subrayado que la condición que puso el PP para retomar las negociaciones sobre los menores migrantes era "pedir ayuda a la UE y coger su mano tendida" y frente a ello el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska "no pidió el Frontex para Canarias, solo para África", y también se rechazó la propuesta de distribuir menores entre los países comunitarios.

EL PP ACUSA AL PSOE DE "BOICOTEAR" ACUERDOS

Reverón ha acusado al Gobierno de "boicotear" cualquier iniciativa para llegar a acuerdo y cargado contra los "cambios de opinión" del presidente, Pedro Sánchez, subrayando que tanto PP como Gobierno canario sí han alcanzado un acuerdo.

"España no ha abandonado a Canarias, quien ha abandonado a Canarias es el Gobierno de España, que no es lo mismo", ha agregado.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha dicho que la reforma de la ley de extranjería "no es la única vía" para resolver la acogida de menores migrantes y en ese sentido ha exigido que se cumplan los tratados internacionales que España tiene suscritos con Marruecos, Senegal, Malí y Mauritania?.

Ha instado al presidente canario a que "valore vías no exploradas" porque "se ha agotado mucho tiempo" en las negociaciones con el Gobierno central y las comunidades autónomas y "no se ha avanzado, no se ha resuelto el problema".

Ha dicho también que si se reforma la ley de extranjería los centros de acogida estarían "sobrepasados" y se seguiría apuntalando el "efecto llamada" cuando lo que habría que hacer es "lanzar el mensaje unívoco" de que a España "solo se entra si se hace de manera legal".

CAMPOS (NC-BC) INSTA A "RECUPERAR LA UNIDAD"

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha indicado que se vive un "drama terrible" en Valencia tras el paso de la DANA pero al mismo tiempo ha señalado que en Canarias hay otro "drama" que "se cobra miles de víctimas cada año".

Ha señalado que la reforma de la ley de extranjería "es el único camino" pese a la posición "errónea" del Gobierno de Canarias al señalar "solo" al Gobierno central y después actuar con "unilateralidad" y al margen del pacto migratorio para cerrar un acuerdo con el PP.

Campos ha insistido en que "no hay otro camino" dado que se han probado otras iniciativas que no han tenido éxito como nuevos protocolos de acogida de menores anulados por la justicia, "traiciones históricas" en torno al Sáhara o "externalizar" la tutela de menores en países de origen.

Por ello ha instado al presidente a convocar el pacto canario para "recuperar la unidad" y "avanzar todos juntos" en una "imagen de unidad" de cara a la futura Conferencia de Presidentes.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha criticado las "excusas y los relatos" del Gobierno central ante una "terrible" crisis migratoria que los canarios "viven en solitario", con casi 40.000 personas llegadas en lo que va de año, 5.000 fallecidos en la ruta canaria y casi 6.000 menores bajo tutela. "¿Hasta cuándo, presidente?", se ha preguntado.