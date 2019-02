Clavijo ve "obvia" la convocatoria de elecciones y dice que la Presidencia de Sánchez ha sido "mala para Canarias"

Publicado 15/02/2019 12:17:47 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril era algo "obvio" tras no sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 y ha agregado que la Presidencia de Pedro Sánchez ha sido "mala para Canarias".

"Era obvio. No se pudieron aprobar los PGE y esta situación de inestabilidad política e inseguridad jurídica ante el chantaje de los independentistas catalanes no podía durar más tiempo", dijo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, Clavijo apuntó que ante el panorama de dos citas electorales en los próximos meses, CC va a trabajar para dar seguridad y tranquilidad a los isleños en cuanto a los retos que el archipiélago tiene por delante.

Por su parte, vio de manera positiva separar ambos comicios, ya que hay que facilitarle la labor a los canarios. "Tener siete urnas --en el caso de que hubiera sido el llamado 'superdomingo'-- era muy complicado".

Sobre qué fecha le hubiera venido mejor a su partido, dijo que eso lo dicen los ciudadanos con sus votos. "Es el 28 de abril, pues es el 28 --comentó--. Tenemos una magnífica diputada que ha hecho un gran trabajo en Madrid y que ha reconocido todo el mundo [en relación a Ana Oramas]. Ha sido la gran defensora de Canarias alcanzando grandes acuerdos y estoy convencido de que la gente va a saber premiarlo".

RESPETAR LA AGENDA CANARIA

Al ser preguntado por los nueves meses en los que Sánchez estará en la Presidencia antes de las elecciones, el presidente canario hizo especial hincapié en que su objetivo era que se respetase la agenda canaria, recordando que Oramas se abstuvo en la segunda votación de la moción de censura por el compromiso de que se respetara, "y eso no ha sido así".

"No podemos hacer una valoración positiva para Canarias de este Gobierno de España en estos meses. Ha sido malo para Canarias y el mensaje que se ha trasladado al no querer reunirse conmigo en tres ocasiones para asuntos como la crisis de los cayucos en Lanzarote, el cumplimiento del REF o el Estatuto de Autonomía no creo que sea normal", concluyó.