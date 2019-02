El PSOE canario dice que las elecciones son una "oportunidad" para decidir en las urnas qué se quiere

Publicado 15/02/2019 13:20:37 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que siempre que se celebran unas elecciones, se produce una "oportunidad" para que los ciudadanos decidan en las urnas qué modelo de Estado quieren.

Torres, que ha asegurado que "no" le asusta la cercanía de las dos citas electores --generales y autonómicas--, ha matizado que el PSOE "no" irá con "ninguna otra alianza" a las elecciones generales, si no que irá "como PSOE de Canarias" y los candidatos socialistas del archipiélago al Congreso y al Senado representarán a la formación del PSOE en las islas.

En este sentido, dijo en rueda de prensa, que el PSOE de Canarias se va a preparar para ganar las elecciones tanto en España --el 28 de abril-- como en Canarias --el 26 de mayo--. Sobre la cercanía de las dos citas electorales, matizó que si bien el PSOE de Canarias apostaba por "aglutinarla", también puntualizó que sabían de "la voluntad de Pedro Sánchez" en cuanto a separarlas.

Para Torres la cercanía de las elecciones de un mes escaso de diferencia "debe motivar a los ciudadanos a votar", considerando que "no es el momento de quedarse en casa" para que las personas decidan qué quieren, ha reiterado, para añadir que el momento político que vive España exige una movilización "alta".

En cuanto a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado la fecha de las elecciones generales, afirmó que "ha sido rotundo" al indicar que ha ejercido ocho meses de gobierno socialista "desde el respeto, el diálogo y la tolerancia, alejado de la crispación", donde el PSOE "ha puesto sobre la mesa medidas de carácter social que son imprescindibles para su inmediata ejecución" en España y en Canarias.

Sin embargo, criticó a los partidos que han dicho "no" a reformas para regular el trabajo en España, la igualdad salarial o eliminar la brecha salarial, donde apuntó el Gobierno socialista se han encontrado "bloques políticos".