El Colegio de Arquitectos organiza una jornada sobre el decreto de vivienda de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) organiza una sesión de trabajo para debatir sobre la ley de 'Medidas urgentes en materia de vivienda el próximo miércoles a las 9.00 horas en la sede colegial.

La organización de esta jornada surge de la propuesta planteada por el COA durante la reunión mantenida el mes pasado entre el Consejo de Arquitectos de Canarias, del que forma parte esta institución colegial, y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

La jornada contará con la presencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, el director general del Instituto del Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Ortega Rodríguez, y el coordinador y director del equipo redactor del Decreto Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, Francisco Villar Rojas.

El debate estará organizado bajo la tutela del grupo de trabajo específico creado por el COA para el análisis de este decreto.

Así, se analizarán temas como el uso del suelo dotacional para viviendas protegidas de promoción pública; el uso de equipamientos para viviendas protegidas; la ejecución directa con destino a vivienda protegida de sistemas generales dotacionales adscritos a sectores de suelo urbanizable; la compatibilidad del usos residencial y del turístico en suelos sin desarrollar; el cambio de uso de parcelas a residencial; la rehabilitación del parque de viviendas que actualmente están sin terminar; la recuperación del suelo urbanizable residencial, que por incompatibilidad con la actual Ley del Suelo, se había reclasificado como rústico; el papel de los ayuntamientos en la ejecución del decreto o las posibles incompatibilidades que pueden surgir con otras normativas, como las relacionadas con la evaluación ambiental estratégica.

Para el COA se trata de un debate "necesario" ante las dudas generalizadas sobre la aplicación legal de su contenido tanto para el gremio como para el ciudadano de a pie.

Además, esta sesión de trabajo pretende ser un modelo de gestión y cooperación con la Consejería de Obras Públicas con la finalidad de establecer líneas futuras de entendimiento donde sea tenido en cuenta el criterio profesional.

Así lo ha manifestado la decana del COA, Mari Nieves Febles, que ha destacado el "esfuerzo" realizado por el grupo de trabajo ante un tema tan importante y complejo de entender.

"Lo que pretendemos es desgranar aquellos aspectos que generan más dudas e incertidumbres, somos conscientes de que tanto el sector como la sociedad en general está muy preocupada con lo que está pasando con la vivienda y estamos convencidos de que el COA es el foro adecuado para tratar esta materia y arrojar luz sobre ella", ha señalado la decana.

Asimismo, la sesión del miércoles servirá para poner sobre la mesa la interacción que existe entre las diferentes leyes y su afectación en materia de vivienda, ya sean de carácter autonómico o nacional.

EL RETO DEL ACCESO A LA VIVIENDA EN CANARIAS

El COA reconoce que el problema de la vivienda en las islas es de carácter "complejo y multifactorial", siendo necesaria la aplicación de políticas a largo plazo a partir de la articulación de leyes, que atiendan a las necesidades reales de la población en cuanto a vivienda asequible, ya sea en régimen de alquiler, para las personas con rentas medias, o viviendas sociales para los sectores de la población más vulnerables.

Este problema se ha visto agravado con la aparición del modelo liberalizado de explotación turística de la vivienda vacacional, cuyo crecimiento entre junio de 2023 y abril de 2024 ha sido del 38,5%.

Este incremento, especialmente en zonas turísticas, está ocasionando tensiones sociales y económicas, además de distorsionar la planificación específica que corresponde a estas zonas, señala el Colegio en una nota.

A la regulación del vacacional se une el Decreto Ley 1/2024, de 19 de febrero de Medidas urgentes en Materia de Vivienda, recientemente aprobado por el Gobierno de Canarias, que prevé agilizar los procedimientos y hacer frente, de forma extraordinaria, a la gran demanda de inmuebles que existe en el archipiélago, medida que, a diferencia de la planteada para regular el uso de la vivienda vacacional, careció de proceso consultivo previo.

"Estos procesos de consulta para instituciones como la nuestra son fundamentales porque nos permiten aportar criterio profesional en un tema tan sensible como el de la vivienda. Al no contar con esta opción en este caso particular, y aunque no podamos hacer nada legalmente, en esta jornada los profesionales van a poder trasladar sus dudas", ha puntualizado la decana de la institución.

En lo que concierne a la vivienda vacacional es necesario el planeamiento urbanístico del uso turístico en las edificaciones con uso residencial, allí donde las circunstancias urbanísticas lo permitan, estableciendo un modelo de conciliación que priorice el acceso a la vivienda como establece la Constitución.

El objetivo del Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de la vivienda en Canarias es la regulación de su implantación a través del planeamiento urbanístico, considerando a la vivienda vacacional como una actividad económica diferenciada, destacan desde el COA.

COORDINACIÓN ENTRE CONSEJERÍAS

Al contrario, del Decreto Ley 1/2024 de 'Medidas urgentes en materia de vivienda', que entró en vigor el pasado mes de marzo, el anteproyecto promueve la ordenación urbanística como eje vertebrador de la adecuada compatibilidad entre el uso residencial y el turístico de la vivienda.

Por lo tanto, desde el COA se considera "indiscutible" la necesidad de políticas coordinadas entre las distintas consejerías de la administración autonómica.

"Es necesario que se propicie esta coordinación entre las diferentes consejerías porque el problema de vivienda es multifactorial y solo si se aborda desde esa perspectiva se podrá establecer una planificación a largo plazo que aporte soluciones tangibles porque de no ser así se estarán poniendo parches puntuales", ha puntualizado la decana.