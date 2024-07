Colegio de Logopedas advierte de la falta de profesionales en centros educativos de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Logopedas de Canarias (COLC) ha advertido este jueves de que, a pesar de utilizarse el término 'logopedas', 'logopeda escolar' o 'logopedia' en el ámbito educativo de las islas, no existe tal figura en los colegios públicos canarios.

Lo que hay, señala en un comunicado, "son maestras de Audición y Lenguaje, profesionales docentes, figura distinta de los logopedas, profesionales sanitarios".

El problema de este "mal uso" de la terminología, apunta, "es que induce al error de la población, lo que puede acabar perjudicando al alumnado y sus familia, creyendo éstas que sus hijos están recibiendo esta intervención logopédica y, por tanto, no la demanden en el ámbito sanitario público y privado".

Además, prosigue, "puede conllevar consecuencias perjudiciales para los menores, como el fracaso escolar, la intervención tardía, problemas emocionales asociados o posibles trastornos de conducta".

El Colegio pone como ejemplo un niño que tiene una discapacidad motora que le impide escribir correctamente y en el centro se le brindan los apoyos para poder acceder a la educación pero al salir del colegio irá al fisioterapeuta para trabajar la movilidad de su mano.

Sin embargo, "los niños que tienen dificultades logopédicas no están siendo derivados a esta rehabilitación sanitaria porque se está asumiendo que Educación dispone de recursos para cubrir este servicio, cuando en realidad no cuenta en su plantilla con estos profesionales sanitarios ni se van a incorporar al cuerpo docente", indica.

En esa línea precisa que si bien puede haber personas en el ámbito educativo que dispongan de las dos titulaciones, están contratadas como maestras de Audición y Lenguaje y no como logopedas, "luego no cuentan con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional --obligatorio, según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias-- y no deben desarrollar las funciones propias del logopeda, restringidas a centros con acreditación sanitaria, ni firmar informes como logopedas o utilizar el término para definirse ante el alumnado, sus familias o la sociedad en general".

La presidenta del COLC, Susana Nieto, trasladó hace unos meses a la Consejería de Educación esta "preocupación" por la equiparación de ambas profesiones y el "mal uso" que se viene haciendo desde los entornos escolares de la terminología reservada a los logopedas.

En dicha reunión planteó al director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación no solo diferenciar los perfiles profesionales, sino también modificar los rótulos, carteles, indicadores de aulas, dípticos, trípticos, informes psicopedagógicos y cualquier otro documento en el que se utilicen las palabras intervención, rehabilitación o terapia logopédica, logopedia, logopeda, aula de logopedia, servicio de logopedia, logopeda escolar o del colegio.

"QUE NOS DIGAN DONDE ESTÁN"

Así, sin haber dado respuesta aún a estas medidas, el Colegio critica que la Consejería avance unas supuestas aulas de Logopedia que en realidad no existen. "O que nos digan dónde están y con qué logopedas", cuestiona Susana Nieto.

"Si nos diéramos cuenta del perjuicio ocasionado a los niños al privarles de servicios sanitarios básicos, como es la logopedia, no se utilizaría el término tan a la ligera", insiste.

Desde el Colegio recuerdan también que la semana pasada se conoció que los logopedas se incorporarán por primera vez al sistema educativo en Cataluña, con la convocatoria de las primeras 12 plazas para los Equipos de Evaluación y Orientación Psicopedagógica (EAP).

Para el Colegio, "la incorporación de la figura del logopeda en el sistema educativo mejorará la prevención, evaluación e intervención de los niños y niñas con dificultades de comunicación, lenguaje oral y escrito, habla y deglución".