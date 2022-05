La comisión de coordinación de los trenes en Canarias lleva casi dos años sin constituirse

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de coordinación sobre los proyectos de construcción de los trenes en Tenerife y Gran Canaria, valorados en más de 3.800 millones y anunciada por el Gobierno de Canarias en agosto de 2020, sigue sin constituirse.

"No está funcionando y por mi parte no he asistido a ninguna reunión", ha desvelado este viernes el vicepresidente y consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, en respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el Pleno de la corporación insular.

Ha negado que haya "pasividad" con la tramitación del proyecto del tren del sur por parte del Cabildo --la iniciativa de la comisión depende del Ejecutivo regional-- y subrayado que las negociaciones las lleva el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, que mantiene reuniones con el Ministerio de Transportes y la Comisión Europea para lograr fondos del mecanismo de resiliencia.

No obstante, ha precisado que de lograr la financiación necesaria los recursos no llegarán hasta 2023 o 2024.

Manuel Fernández se ha mostrado "muy preocupado" por que la comisión, de la que forman parte los dos cabildos, no se haya reunido, dado que son "proyectos estratégicos" y con unos plazos reglados que marca la UE.

Además, ha unido esta situación a la "pasividad" del Gobierno insular pues "hay una mayoría política que aboga por el tren" pero los hechos desmienten esa iniciativa dado que el presidente, Pedro Martín, "no lo quiere ejecutar" y el vicepresidente "asiente".

Según Fernández "se puede perder una oportunidad que ha brindado la UE" para financiar un proyecto que es "imposible" de ejecutar por el Cabildo en solitario debido a su alto coste de ahí que haya insistido a Arriaga de que "aclare la hoja de ruta" del Cabildo y sea "responsable" para defender el interés general de la isla.