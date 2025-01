La Consejería de Educación de Canarias anuncia oposiciones para 49 especialidades docentes

Poli Suárez ve importante que coincidan con las de otra CCAA

El consejero resalta que se retoma el acto de presentación presencial

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado este viernes la próxima convocatoria de oposiciones para 49 especialidades docentes que retomarán el acto de presentación presencial y que coincidirán con las de otras autonomías, según explicó el consejero regional del área, Poli Suárez, en declaraciones a Europa Press.

De esta manera, aquí se incluyen los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria (34), Profesores de Escuela Oficial de Idiomas (1), Profesores de Artes Plásticas y Diseño (4), Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional (4) y Maestros (6).

Suárez ha apostado por hacer coincidir estas oposiciones con las del resto de comunidades autónomas. "Es importante el que las hagamos coincidir --insistió--, y en eso estamos trabajando para que la fecha sea la misma que en el resto de comunidades".

De igual modo, consideró que es relevante el hecho de que se retome el acto de presentación presencial para entregar la programación didáctica, algo que se quitó durante la pandemia y que se ha mantenido hasta ahora.

"Antes tenía que ser de manera presencial, pero ahora no, y volvemos a retomar esa propuesta para que tengan que venir de manera presencial. Todo aquel que no participe de ese acto presencial no podrá optar al concurso de oposición", aseveró.

Por su parte, la Consejería ha señalado en un comunicado que esta decisión ha tenido lugar tras la mesa técnica celebrada en la jornada de este viernes entre la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, y los sindicatos con representación en este órgano.

ESPECIALIDADES DOCENTES

En concreto, para Secundaria, se convocarán, con exámenes este año, 24 especialidades: Filosofía, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Dibujo, Inglés, Educación Física, Economía, Formación y Orientación Laboral, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Procesos Comerciales, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, Servicios a la Comunidad, Administración de Empresas, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Informática, Procesos y Medios de Comunicación, Organización y Gestión Comercial, Asesoría y Procesos de Imagen Personal, Procesos Sanitarios, Intervención Sociocomunitaria y Orientación Educativa.

Además, para 2026, quedarían las pruebas de otras diez especialidades de Secundaria, que, no obstante, se convocarán también junto a las anteriormente citadas: Procesos de Gestión Administrativa, Oficinas de Proyectos de Construcción, Equipos Electrónicos, Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido, Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Procesos de Producción Agraria, Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos, Análisis y Química Industrial y Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos.

De igual modo se convocarán con examen en el próximo año las especialidades de Español para Extranjeros, del cuerpo de Profesores de Escuela de Idioma; Volumen, Diseño de Interiores, Medios Informáticos y Medios Audiovisuales, del cuerpo de Artes Plásticas y Diseño; y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y Soldadura, del cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional.

De este último, pero con pruebas en 2025, también se incluirán las especialidades de Peluquería y Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, mientras que del cuerpo de Maestros se convocarán las de Inglés, Francés, Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Primaria.

Todo ello en base a una serie de argumentos como que el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que, salvo que las plazas se incluyan en la convocatoria de un proceso selectivo (en cuyo caso, el plazo se puede prorrogar por un año más), la Administración debe cesar a los interinos a los tres años de su nombramiento, o que la disposición adicional tercera de la Ley de medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público establece que las vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la oferta de empleo público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal (y, sólo si ello no fuera posible, en la oferta del año siguiente).

PASAR DEL 27% DE INTERINIDAD AL 8%

En ese sentido, Ramírez recordó que "en la actualidad, el porcentaje de interinidad es superior al 27 por ciento y tenemos la obligación de situarlo en el ocho", al tiempo que subrayó que "esta convocatoria contribuirá a que los interinos canarios sigan consolidando sus plazas, teniendo en cuenta que el porcentaje de aprobados de nuestras listas en las oposiciones precedentes supera el 80 por ciento".

Para la directora general de Personal, "esto será especialmente importante en el caso de los maestros, cuya oposición ordinaria no pudo convocarse en 2024 debido a la ejecución del proceso de estabilización".

Se trata de un proceso que, "como se ha demostrado", no solo perjudicó especialmente a los maestros interinos canarios, sino que ha impedido a los egresados universitarios más recientes presentarse a las oposiciones e ingresar en listas (al menos en las que no han sido abiertas con carácter permanente). "No convocar las oposiciones a maestro supondría alargar aún más esa situación", indicó.

PRESENTACIÓN PRESENCIAL PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

Por su parte, en la reunión celebrada este viernes se ha planteado la celebración de un acto de presentación presencial previo a la realización de las pruebas en el que las personas aspirantes deberán entregar la habitual programación didáctica.

De igual modo, se han reiterado otros aspectos como la reserva de plazas pertenecientes al denominado bloque 1 de las listas de sustitución, al que pertenecen personas con más de cinco años de experiencia en una especialidad, al objeto de contrarrestar el posible impacto del proceso de estabilización sobre los interinos canarios que no obtuvieron plaza y garantizar los puestos de los mayores de 55 años y con cinco años de experiencia blindados por la Ley Canaria de Educación.

Por último, próximamente se confirmarán otros detalles de la convocatoria, como el número de plazas por especialidad o la fecha de realización de las pruebas, que será coordinada con el resto de comunidades autónomas.