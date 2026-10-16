La Consejería de Sanidad de Canarias cifra en el seguimiento de la huelga de médicos en el 9,19%

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado el seguimiento de la huelga convocada por los médicos para este viernes, 16 de octubre, en el 9,19% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

En un comunicado, el departamento regional ha indicado que, en concreto, de los 7.595 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.854, de los que 354 la secundaron.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 262 de los 1.423 efectivos afectados, lo que representa el 18,41%; mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 80 de los 1.781, es decir, del 4,49%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 212 profesionales afectados por la huelga, el 2,83%; en Fuerteventura la secundaron tres de los 266 afectados, es decir, el 1,13%; en La Palma el seguimiento fue del 1,32%, puesto que acudieron a la huelga dos de los 152 afectados; en La Gomera acudió a la huelga uno de los 20 profesionales afectados, lo que supone un seguimiento del 5%.; en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente, Sanidad ha señalado que la jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.487 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.