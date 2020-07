Cuadrado (Cs) cree que el PP "va a rectificar" la moción de censura en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha mostrado este miércoles su convencimiento de que el PP "va a rectificar" su apoyo a la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife porque "no tiene sentido hacer una moción con una tránsfuga".

"El transfuguismo no deja de ser una corrupción", ha señalado en una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press, donde señala que en Cs están "sorprendidos y tristes" con el cambio de posición de la concejal Evelyn Alonso que nunca planteó esta cuestión cuando aceptó recoger el acta de edil tras la marcha de Juan Ramón Lazcano.

Ha dicho que Alonso se negó a viajar a Madrid para analizar el futuro político de la capital tinerfeña y que llevan diez días sin comunicarse con ella, hasta el punto de que le han enviado burofax y no ha habido respuesta.

Cuadrado entiende que en medio de una pandemia no se puede presentar una moción de censura sino dar "estabilidad" política a las instituciones para tratar de resolver los problemas de los ciudadanos.

"Es el momento de estar todos unidos y ayudar a los ciudadanos de Santa Cruz", ha señalado, subrayando que Cs "ha dejado claro" su posicionamiento con la expulsión de la concejal.

Además, ha comentado que las decisiones sobre los pactos de gobierno dependen del comité permanente nacional y ni CC ni PP se han dirigido a la dirección para evaluar una moción de censura, una herramienta "legítima", pero no contactando directamente con la concejal.

"No se han dirigido a nosotros, no nos han escuchado, el procedimiento normal es ese, hay que hablar con los partidos, y si se llega a un acuerdo, se hace, no que se convenza a una concejal para que participe", ha indicado.

Sobre las presuntas amenazas que ha recibido Alonso de la alcaldesa, Patricia Hernández, por apoyar la moción de censura, ha comentado que su partido no está de acuerdo. "No estoy de acuerdo con que se tenga que amenazar, no sé si es así, pero nos desmarcamos de esto", ha destacado.